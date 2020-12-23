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23.12.2020 - 11:35 |

Sivas'ta Hobbit Köyü'nde kar mazanaraları

Sivas'ta kar yağışıyla beyaza bürünen kentin simgesi park ve mesire alanları ile soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtları, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sivas'ta Hobbit Köyü'nde kar mazanaraları

Kent merkezi, akşam başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kentin simgelerinden Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, karla kaplanan görüntüsüyle görsel şölen sundu.

Sivas Belediyesi tarafından mesire alanında "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa ettiği yamaç evleri ve çevresinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sivasta Hobbit Köyünde kar mazanaraları

Mesire alanındaki ağaçların ve bitkilerin üzerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle uzun buz sarkıtları oluştu. Kent girişindeki Aksu Parkı'nda da kar yağışının ardından seyirlik görüntüler oluştu.

 

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