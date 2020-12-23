Sivas'ta Hobbit Köyü'nde kar mazanaraları

Kent merkezi, akşam başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kentin simgelerinden Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, karla kaplanan görüntüsüyle görsel şölen sundu.
Sivas Belediyesi tarafından mesire alanında "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa ettiği yamaç evleri ve çevresinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Mesire alanındaki ağaçların ve bitkilerin üzerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle uzun buz sarkıtları oluştu. Kent girişindeki Aksu Parkı'nda da kar yağışının ardından seyirlik görüntüler oluştu.
Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önlediİstanbul Esenyurt'ta yüzleri kar maskeli iki şüpheli, kuyumcu anne, kızın dükkanlarını açtığı sırada içeri girmeye çalıştı. Şüphelilere karşı koyan anne ve kızın alarmı çalıştırması üzerine soyguncular kaçtı. Anne kızın şüphelileri kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.