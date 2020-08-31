31.08.2020 - 17:43 | | DHA
Sivas'ta kuruyan Kellah Gölü dronla görüntülendi
Sivas'Ä±n UlaÅŸ ilÃ§esinde, Ã¶zellikle tarÄ±m arazilerinin sulanmasÄ±nda kullanÄ±lan Kellah GÃ¶lÃ¼, beslendiÄŸi su kaynaklarÄ±nÄ±n kesilmesi ve yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n azalmasÄ± nedeniyle tamamen kurudu. Kuruyan gÃ¶l sonrasÄ± ortaya Ã§Ä±kan tuz tabakasÄ± ise dronla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
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UlaÅŸ'a baÄŸlÄ± Tecer kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±ndaki Tecer DaÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda yer alan Kellah GÃ¶lÃ¼, kaynaklarÄ±n azalmasÄ± nedeniyle kurudu. Tecer DaÄŸÄ±'ndan gelen su kaynaklarÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlardan beslenen gÃ¶l, son yÄ±llarda kurak geÃ§en mevsimler nedeniyle suÂ toplayamadÄ±. Ã‡evresinde bulunan tarÄ±m arazilerinin sulanmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynayan gÃ¶l, tarÄ±m Ã¼retiminiÂ de olumsuz etkiledi. YaklaÅŸÄ±k 5 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alana sahip olan gÃ¶lÃ¼n kurumasÄ± sonucu yÃ¼zeyde tuz tabakasÄ± oluÅŸtu. GÃ¶lÃ¼n kurumasÄ± sonrasÄ± oluÅŸan tuz tabakasÄ±, dronla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Kamyonla geri manevra yaparken oÄŸlunu ezdiDüzce'nin Çilimli ilçesinde, Cüneyt KazancÄ±, harfiyat iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸantiyede, kamyonuyla geri manevra yaparken 6 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Hamza KazancÄ±â€™yÄ± ezerek, ölümüne neden oldu. Hamza, gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verilirken, geride küçük çocuk ile babasÄ±nÄ±n daha önce çekilen görüntüleri kaldÄ±.ï¿½