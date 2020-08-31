Â

UlaÅŸ'a baÄŸlÄ± Tecer kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±ndaki Tecer DaÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda yer alan Kellah GÃ¶lÃ¼, kaynaklarÄ±n azalmasÄ± nedeniyle kurudu. Tecer DaÄŸÄ±'ndan gelen su kaynaklarÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlardan beslenen gÃ¶l, son yÄ±llarda kurak geÃ§en mevsimler nedeniyle suÂ toplayamadÄ±. Ã‡evresinde bulunan tarÄ±m arazilerinin sulanmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynayan gÃ¶l, tarÄ±m Ã¼retiminiÂ de olumsuz etkiledi. YaklaÅŸÄ±k 5 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alana sahip olan gÃ¶lÃ¼n kurumasÄ± sonucu yÃ¼zeyde tuz tabakasÄ± oluÅŸtu. GÃ¶lÃ¼n kurumasÄ± sonrasÄ± oluÅŸan tuz tabakasÄ±, dronla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Â