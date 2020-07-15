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15.07.2020 - 15:20 | | İHA

Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta baraj yapımının ardından 8 yıl önce sular altında kalan köy, fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.

Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Göksun ilçesi Fındık Mahallesi, Göksun ırmağı üzerine kurulan ve yapımı 2012 yılında tamamlanan Adatepe Barajı’nın sularının yükselmesi ile sular altında kaldı. Bölgede barajın oluşturduğu doğal güzellik ve su seviyesi azalınca ortaya çıkan köy manzarası dışarıdan gelenleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

 

Doğa ile bütünleşmiş ve eşsiz bir görsel sunduğunu söyleyen fotoğrafçılar, “Fırsat buldukça bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için fındığa geliyoruz. Burası tamamen huzur dolu. Havasıyla, serinliğiyle ve muhteşem bir yer. Mutlaka burayı gelip görsünler” dedi.

 

Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

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