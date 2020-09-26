Süphan Dağı Bitlis İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Süphan Dağı ülkemizin en yüksek 3. dağı olma özelliğine sahiptir. Bu dağın son püskürtmesi ise M.Ö 8050 yılında olmuştur. Bu dağ sönmüş dağ olarak bilinir. Ancak yetkililer dağın tekrar faaliyete geçebileceğini belirtmiştir.



Süphan Dağı Nerededir?



Süphan Dağı ülkemizin Doğu Anadolu kısmında bulunmaktadır. Van gölünün kuzey kısmında kalır. Bu dağ Adilcevaz ile Patnos dolaylarında bulunmaktadır. Süphan Dağına çıkmak isteyen kişilerin Adilcevaz yetkililerinden öncelikle izin almaları gerekmektedir. Süphan Dağı Malazgirt, Patnos ve Ahlat ilçelerinin sınırlarında yükselmektedir. Bu dağa çıkmayı düşünen kişilerin yaz aylarını tercih etmeleri daha doğru olacaktır.



Süphan Dağı Yüksekliği



Süphan Dağı dünyadaki yüksek dağlar ile karşılaştırıldığı zaman oldukça küçük bir dağdır. Ancak ülkemizin en yüksek 3. dağı olma özelliği bulunur. Yüksekliği sebebi ile dağcılar çoğunluklar güney ile doğu yamaçlarını tercih etmektedirler.



Doğu kısmından tırmanmayı düşünen dağcıların Aydınlar Köyü üzerinden tırmanmaya başlamaları gerekmektedir. Güney kısmından tırmanmaya başlayan dağcıların ise Harmantepe köyünden tırmanmaya başlamaları gerekmektedir.



Süphan Dağı sönmüş bir volkanik dağdır. Dağın en üst kısmında ise lavlardan oluşmuş olan yaklaşık 1 km uzunluğa sahip bir tümsek vardır.



Süphan Dağı Efsanesi



süphan Dağı efsanesi iki sevgilini aşklarının anlatıldığı bir efsane olarak günümüze kadar gelmiştir. Siyabent ve Hace isimli iki genç birbirlerini çok severler ve evlenmek isterler. Fakat aileleri bu iki gencin evlenmesine karşı çıkar. Onlar da kaçmaya karar verir. Süphan Dağının eteğinde bir gece vakti buluşurlar ve dağa tırmanmaya başlarlar.



Tırmanış esnasında iki genç yorulur ve dinlenmek için dururlar. Süphan dağının uçurum kısmında dinlenen bu iki gençten Siyabent Hace'nin dizine uzanır ve uykuya dalar. Bu sırada bir geyik sürüsü aşıklara doğru gelir. Geyik sürüsünün lideri aşıkları görünce onları rahatsız etmemek için yollarını değiştirir.



Bu olayı gören Hace çok etkilenir ve ağlar. Gözyaşları Siyabent'in yüzüne düşer. Sevgilisinin ağladığını gören Siyabent neden ağladığını sorunca Hace durumu anlatır. Siyabent ise duruma sinirlenir ve seni ağlatan geyiği öldüreceğim ve ciğerlerini sökeceğim der.



Geyiği bulup getirir. Tam bıçağını çıkarıp geyiği öldürecekken geyik can havli ile genç oğlanı tekmeler ve Siyabent uçurumdan aşağı düşer. Bunu gören Hace'de dayanamayıp sevgilisinin arkasından atlar ve ölür. Efsaneye göre bu iki gencin düştükleri yerde her sene karların erimesinden sonra iki tane gül açmaktadır.