"Tabiattaki kazanÄ±mlarÄ± kaybetmemeliyiz"

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) tarafÄ±ndan "BÃ¶lgesel KalkÄ±nma OdaklÄ± Misyon FarklÄ±laÅŸmasÄ± ve Ä°htisaslaÅŸma Projesi" kapsamÄ±nda ormancÄ±lÄ±k ve tabiat turizmi alanÄ±nda 2018 yÄ±lÄ±nda ihtisas Ã¼niversitesi seÃ§ilen Kastamonu Ãœniversitesinin ihtisaslaÅŸma koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini de yÃ¼rÃ¼ten KÃ¼Ã§Ã¼k, ormancÄ±lÄ±kla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdi. KÃ¼Ã§Ã¼k, Covid-19'un tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± derinden etkilediÄŸini belirtti.

Covid-19'un ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel boyutta birÃ§ok etkisi olduÄŸuna iÅŸaret eden KÃ¼Ã§Ã¼k, toplumun Ã¶nemli kesiminin doÄŸada bulunamamasÄ± sonucu tabiatÄ±n kendini yenileme, rehabilite etme sÃ¼recinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. NormalleÅŸme sÃ¼recinde insanlarÄ±n artÄ±k doÄŸada vakit geÃ§irdiÄŸine dikkati Ã§eken KÃ¼Ã§Ã¼k, ÅŸÃ¶yle devam etti:

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"Burada ÅŸuna dikkat Ã§ekmek lazÄ±m. Bir sÃ¼re evlerde kalan insanlarÄ±n normalleÅŸme sÃ¼recinde bu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama noktasÄ±nda tabiat alanlarÄ±nda, ormanlÄ±k alanlarda piknik yapmalarÄ±, faaliyetlere katÄ±lmalarÄ±nÄ±n da belli bir dÃ¼zeni olmasÄ± gerekiyor. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§indeki kazanÄ±mlarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede kaybedebiliriz. TaÅŸÄ±ma kapasitesinin Ã¼zerinde yoÄŸun kullanÄ±mlar, bu tÃ¼r alanlarda tamiri mÃ¼mkÃ¼n olmayan zararlara sebebiyet verebilir. Koruma kullanma dengesini gÃ¶zeterek bu alanlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kullanma ilkeleri doÄŸrultusunda kullanÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde meydana gelecek tahribatÄ±n tamiri iÃ§in daha uzun sÃ¼relere ihtiyaÃ§ olur."

Â OrmanlÄ±k alanlarÄ± kullananlara belirli bir yere yÄ±ÄŸÄ±lmamalarÄ±nÄ± Ã¶neren KÃ¼Ã§Ã¼k, "AynÄ± yerlerin sÃ¼rekli kullanÄ±lmamasÄ± gerekiyor. Yenilenme sÃ¼recine giren ekosistemin aralÄ±ksÄ±z kullanÄ±lmasÄ± durumunda tamiratÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. AynÄ± yerlerin deÄŸil de farklÄ± yerlerin belirli periyotlarla sÃ¼reklilik arz etmeyecek ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± faydalÄ± olacaktÄ±r. Ailesiyle pikniÄŸe, ormanlÄ±k alana ya da tabiat parkÄ±na giden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n belirli mesafelerde geniÅŸ alanlarÄ± kullanmasÄ± daha uygun olacaktÄ±r. Dar alanlarda Ã§ok fazla kiÅŸinin aynÄ± alanÄ± kullanmasÄ±, alan Ã¼zerinde taÅŸÄ±ma kapasitesinin Ã¼zerinde kullanÄ±m meydana getireceÄŸinden yÄ±pranmalar meydana getirebilir." ifadelerini kullandÄ±.

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