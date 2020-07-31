Taksim MeydanÄ± sakin bir bayram geÃ§iriyor

Mart ayÄ±ndan bu yana devam eden corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda zaman zaman sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ± uygulandÄ±. OkullarÄ±n da uzaktan eÄŸitim sonrasÄ± tatil edilmesinden bir zaman sonra il dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile Ä°stanbul'da yaÅŸayan vatandaÅŸlar memleket ve tatil bÃ¶lgelerine gitti. Corona virÃ¼s gÃ¶lgesinde geÃ§irilen ilk Kurban BayramÄ±'nda Taksim MeydanÄ± adeta sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Ä°stanbul'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n bayram tatilini de fÄ±rsat bilerek memleketlerini gitmeleri ve kalan kiÅŸilerin de kurban kesim iÅŸleriyle ilgilenmesi sebebiyle Taksim MeydanÄ± sakin bir gÃ¼n geÃ§irdi. Pandemi Ã¶ncesi turist ve yerli vatandaÅŸlarÄ±n uÄŸrak yeri olan Taksim MeydanÄ± yasak haricindeki gÃ¼nlerde ilk defa bu kadar boÅŸ kaldÄ±. Taksim MeydanÄ±'ndaki kafe ve restoranlarÄ±n da boÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â