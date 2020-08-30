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30.08.2020 - 12:56 |

Toroslar'ın cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yeşillikle kaplı kayalıkların arasından, yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen Sunturas Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Toroslar'ın cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi

Çağlarca Mahallesi'nde, etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili olan ve coşkun akan suyuyla ziyaretçilerine doğal güzellik sunan Sunturas Şelalesi, kent merkezinden ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı oluyor.

Temiz havası ve sakinliğiyle dikkati çeken bölge, günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

Torosların cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi

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