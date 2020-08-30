Toroslar'ın cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi

Çağlarca Mahallesi'nde, etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili olan ve coşkun akan suyuyla ziyaretçilerine doğal güzellik sunan Sunturas Şelalesi, kent merkezinden ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı oluyor.
Temiz havası ve sakinliğiyle dikkati çeken bölge, günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.
Anıtkabir'de 30 Ağustos kutlamaları başladı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boğun eğmeyecek ve uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.