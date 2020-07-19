Trakya'dan agro turizmi ataÄŸÄ±

KÄ±rklareli'ndeki YÄ±ldÄ±z DaÄŸlarÄ±'nÄ±n, eteklerinde erken ekilen ayÃ§iÃ§eÄŸinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ±yla tarlalar sarÄ±ya bÃ¼rÃ¼nÃ¼rken, geÃ§ ekilenler ise yeÅŸilin tonlarÄ±yla boy atmaya devam ediyor. BÃ¶lgede sarÄ±nÄ±n farklÄ± tonlarÄ± ve gÃ¼zelliÄŸiyle ilgiyi Ã¼zerine toplayan ayÃ§iÃ§ekleri, kendine hayran bÄ±rakÄ±yor. Ã–zellikle gÃ¼n doÄŸumu ve batÄ±mÄ±na yakÄ±n saatlerde ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nen ayÃ§iÃ§ek tarlalarÄ±, birÃ§ok profesyonel fotoÄŸrafÃ§Ä± tarafÄ±ndan stÃ¼dyo olarak kullanÄ±yor.

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AyÃ§iÃ§eklerinin tonlarÄ±nÄ± fon olarak kullanan fotoÄŸrafÃ§Ä±lar, bazen Ã§iftlere ÅŸemsiye, bazen keman gibi aksesuarlar vererek, fotoÄŸraflarÄ±nÄ± zenginleÅŸtiriyor. Adeta aÃ§Ä±k hava stÃ¼dyosu olarak kullanÄ±lan ayÃ§iÃ§ek tarlalarÄ± Ã¶zellikle hafta sonlarÄ± yeni Ã§iftlere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. AlÄ±ÅŸÄ±lanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan Ã§iftler, keyifli dakikalar geÃ§irdikleri tarlalarda en doÄŸal halleriyle fotoÄŸraf karelerindeki yerlerini alÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok kentinden de fotoÄŸraf tutkunlarÄ± bÃ¶lgeye gelerek Trakya'nÄ±n "sarÄ± gelini"ni Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtiriyor. KÄ±rklareli'nin PehlivankÃ¶y ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen etkinlikte Ankara, Ä°zmir, Ä°stanbul ve Edirne gibi illerden gelen fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±larÄ±, en iyi fotoÄŸrafÄ± Ã§ekebilmek iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±.

Pavli AtÃ¶lyesi kurucusu GÃ¼lÅŸen Sevimer, Trakya'da agro turizmin geliÅŸmesi iÃ§in etkinlikler dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.

Trakya'nÄ±n tarÄ±m gÃ¼zelliklerinin gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer olduÄŸunu ifade eden Sevimer, son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'nin hemen hemen her ilinden fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n bÃ¶lgeye gelerek bu zenginlikleri Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

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