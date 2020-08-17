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17.08.2020 - 17:46 |

TransAnatolia Bolu etabı tamamlandı

Dünyanın en zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'in Bolu etabında pilotlar Abant2ın yamaçlarındaki zorlu doğa koşullarında yarıştı.

TransAnatolia Bolu etabı tamamlandı

15 Ağustos Cumartesi günü başlayan ve 22 Ağustosa kadar devam edecek olan TransAnatolia Rally Raide Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Belçika ve Azerbaycan'dan otomobil ve motor sporları dünyasının önemli isimleri katılıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de bu yıl 25 motosiklet, 37 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV olmak üzere toplam 70 araçla mücadele ediliyor. İstanbul'da 16 Ağustos Pazar sabahı start alarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa'dan Asya kıtasına bağlanan yarışçılar, Kocaeli Kartepe'nin eşsiz doğasında günün ilk özel etabını tamamladı.

TransAnatolia Bolu etabı tamamlandı

Bugün ise Abant Tabiat Parkını çevreleyen köy ve yaylaların arasından geçen pilotların yarışı Bolu Abant'ta kurulan kampta son buldu. Böylece yarışların Bolu etabı da tamamlandı.

Toplam 2 bin 850 kilometrelik 7 parkurdan oluşan Karaman Karadağ-Haymana etabının tamamlanmasının ardından dönüşe geçecek pilotların mücadelesi İstanbul Şile'de son bulacak.

TransAnatolia Bolu etabı tamamlandı

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