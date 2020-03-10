Türk Mutfağına İngiltere'den Büyük İlgi

Londra’da 8.’si düzenlenen British Kebap Awards; Lambeth Belediye Başkanı ve CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş’un ev sahipliğinde İngiltere’nin iş, siyaset, sanat, spor dünyasını bir araya getirdi. Ödül töreni, Türkiye’nin tanıtım faaliyetine gastronomi, kültürel ve turizm açısından çok önemli katkı sağladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Park Plaza Westminster Otel’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri (British Kebap Awards) gecesi görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin açılış konuşmasını yapan Lambeth Belediye Başkanı ve CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş, kebap işletmelerinin İngiltere ekonomisinin en dinamik unsurlarından birisi olduğunu söyledi.

Londra’da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Britanya Kebap Ödülleri törenine 1200’den fazla seçkin davetli katıldı. Gecenin en dikkat çeken isimleri; ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, Ticaret Bakanı Nadhim Zahawi ile Britanya’nın bir numaralı işveren örgütü olan CBI’in Başkanı Lord Karan Bilimoria olurken, törene 650 milletvekili olan Britanya Parlamentosu’nda temsili olan tüm partilerden 200’ün üzerinde Milletvekilinin katılması büyük dikkat çekti.



Ödül töreninin açılış konuşmasını, British Kebab Awards kurucusu ve Lambeth Belediye Başkanı İbrahim Doğuş yaptı. Başkan Doğuş konuşmasında; Britanya’da yaşayan göçmen toplumların ülke ekonomisine ve kültürüne önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini dile getirerek hükümetin göçmenlik kanunları konusunda yapmak istediği değişikliklerin kebap sektörü ve diğer gıda sektörlerine zarar vereceğini belirterek, hükümetin durumu yeniden gözden geçirmesini beklediklerini dile getirdi.

Ankara Antlaşmasına Destek

Doğuş, Britanya Hükümetinin on binlerce Türkiye vatandaşının yararlandığı Ankara anlaşması olarak bilinen yasal yerleşim ve iş kurma hakkına getirilmek istenen kısıtlamalardan vazgeçilmesi, Ankara anlaşması ile İngiltere’ye yerleşip iş kuran Türkiye vatandaşlarına her türlü kolaylığın sağlanması çağrısında bulundu.

Törene gün boyu mecliste yoğun çalışmalar yapan İngiliz Parlamentosu milletvekillerinin ilgisi yoğun oldu. Carolyn Harris, David Amess ve Bambos Charalambous, David Lammy, David Warburton, Afzal Khan, Angus McNeil, Angela Rayner, Alex Sobel, Mick Whitley, Mary Foy, Kim Johnson gibi 200’den fazla milletvekiliyle aralarında Lord Karan Bilimoria’nın da olduğu çok sayıda Lordlar Kamarası üyesinin de yer aldığı gecede, İngiltere’nin farklı bölgelerinde bulunan kebap işletmelerinin yanı sıra onlarca belediye başkanı ve çok sayıda meclis üyesi katıldı.

Britanya’da yasayan Türklerin her geçen gün daha görünür olmaya başladıkları bir dönemde İngiliz medyasının ulusal tüm gazete, TV ve radyolarının törende hazır bulunması dikkat çekti. BBC’nin en ünlü radyo spikerleri Scott Mills ve Chris Stark tarafından sunulan törene İngiltere’nin en büyük online yemek sipariş sitesi olan Just Eat’in yanı sıra Cobra b, Big K, Booker, Hopkins, Unilever, Quandoo, Toyota ve Altan&Co gibi firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 16 kategoride seçilen ‘En İyi Kebap İşletmeleri’ne ödülleri takdim edildi.



