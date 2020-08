Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2020 Konserleri başlıyor

Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserleri 4 Eylül 2020 - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Uluslararası kongre ve toplantılardan, fuar ve sergilere, kokteyllerden gala yemeklerine, film galalarından kültür ve sanat etkinliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan en önemli mekanlardan biri olan İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek konserler serisinde müzikseverler dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerini 4 Eylül 2020 - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında Turkcell Platinum’un Ana Sponsorluğunda dinleme şansı bulacaklar.

Birbirinden Önemli İsimlerle Müzik Şöleni

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konser serisinde müzikseverler, Burgan Bank’ın de katkılarıyla; her zamanki gibi özel quartet ekibiyle Karsu, ilk kez İstanbul’da olacak Amerikalı idol piyanist Reuel, yine ilk kez İstanbul dinleyicisi ile buluşacak olan Joachim Horsley, Grammy sahibi ve otoritelerce enstrümanında en iyisi olarak nitelendirilen Yo-Yo Ma, dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, Salzburg Symphony Chamber Orchestra ve bu sene An Epic Symphony & Hayko Cepkin § Mercan Dede, Mazhar Alanson ve Funda Arar ile buluşacaklar.

Konserler COVID-19’a Karşı Alınan Önlemlerle Yapılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen önlemler kapsamında konser öncesi ve sonrası salonun dezenfekte edilmesi, etkinliğin maske takılarak takip edilmesi, oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması, salonların havalandırılması vb. gibi koşullar sağlanarak yapılacak konserler, müzikseverlerin daha güvenilir bir ortamda vakit geçirmesine olanak sağlayacak.

4 Eylül – BERLIN SYMPHONY CHAMBER ORCHESTRA

12 Eylül - KARSU

25 Eylül - SALZBURG SYMPHONY CHAMBER ORCHESTRA

3 Ekim - REUEL

16 Ekim – JOACHIM HORSLEY

29 Ekim - AN EPIC SYMPHONY & HAYKO CEPKİN § MERCAN DEDE

21 Kasım - AN EPIC SYMPHONY & MAZHAR ALANSON

20 Aralık - AN EPIC SYMPHONY & FUNDA ARAR

1 Şubat – YO-YO MA