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23.03.2020 - 14:50 |

Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,76 artış yaşandı. Turistlerin en çok ziyaret ettiği kentler İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Ankara oldu.

Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,76 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamaları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre Şubat 2020'de Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,76 oranında artarak 1.733.112 oldu.

Sınır kapılarından giriş esas alındığında Türkiye'nin en çok şu beş iline ziyaretçi geldi.

1. İstanbul %55,52  (962.151)
2. Edirne %12,28  (212 853)
3. Antalya %10,08  (174.758)
4. Artvin %8,12  (140.764)
5. Ankara %2,15  (37.320)

Türkiyeye gelen turist sayısı arttı

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış yaşanmıştır. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış göstererek 3.520.547 oldu. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemize gelen 3.520.547 yabancı ziyaretçinin 23.656 (0.67%) günü birlikçilerden oluştu.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1. İstanbul %56,22  (1.979.185)
2. Edirne %12,37  (435.347 )
3. Antalya %9,31  (327.734 )
4. Artvin %8,08  (284.443 )
5. Ankara %2,04  (71.685) 

Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
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