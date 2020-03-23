Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,76 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamaları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre Şubat 2020'de Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,76 oranında artarak 1.733.112 oldu.

Sınır kapılarından giriş esas alındığında Türkiye'nin en çok şu beş iline ziyaretçi geldi.

1. İstanbul %55,52 (962.151)

2. Edirne %12,28 (212 853)

3. Antalya %10,08 (174.758)

4. Artvin %8,12 (140.764)

5. Ankara %2,15 (37.320)

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış yaşanmıştır. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış göstererek 3.520.547 oldu. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemize gelen 3.520.547 yabancı ziyaretçinin 23.656 (0.67%) günü birlikçilerden oluştu.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1. İstanbul %56,22 (1.979.185)

2. Edirne %12,37 (435.347 )

3. Antalya %9,31 (327.734 )

4. Artvin %8,08 (284.443 )

5. Ankara %2,04 (71.685)