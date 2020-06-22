Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı

Pek çok ülkeden yoğun ilgi gören yarışmanın birincilik ödülü Türkiye’den Fethi Gürcan Mermertaş’ın olurken, ikincilik ödülünü Rusya’dan Vladimir Nenashev ve üçüncülük ödülünü ise Türkiye’den Faruk Düz aldı. Başarı ödüllerine Endonezya’dan Jitet Kustana, Türkiye’den Kürşat Zaman ve İran’dan Hamid Ghalijari layık görüldü. Mazhar Osman Ödülü Türkiye’den Ahmet Öztürklevent’in ve 100. Yıl Özel Ödülü yine Türkiye’den Hakkı Uslu’nun oldu.

Törende konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele eden en eski sivil toplum kuruluşlarından biri. Bu sene 100’üncü yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Yeşilay olarak temel amacımız bağımlılıklar konusunda tüm insanlarda farkındalık oluşturmaktır. Farkındalık oluşturmak her zaman sözle olmaz, sözün yetmediği yerler de olabilir. Biz de bu amaçla karikatür yarışmasını düzenledik ve bundan da beklediğimiz sonucu aldık. Karikatür sadece bir resim ya da şekilden ibaret değildir, bu resim ve şekil birçok anlam ifade edebilir. Bu nedenle özellikle gençlerin ve çocukların karikatüre olan ilgisi de bizim açımızdan çok değerlidir. Bu yarışmaya gelen her eser bizim için çok kıymetlidir. Biz bu eserlerin doğru mesajlarını tüm insanlığa ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben öncelikli olarak bu yarışmaya katılan bütün sanatçılara teşekkür ediyorum ve yarışmada derece alanları tebrik ediyorum” dedi.

4’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın Yeşilay’ın farkındalık çalışmalarına uluslararası bir boyut kazandırdığını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “4 yıldır gösterilen ilgi yarışmanın geleceği için ümit verici oldu. Bu ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz. Farklı ülkelerden farklı kodlarla yarışmamıza katılan tüm sanatçılara teşekkür ediyoruz. 100 yıl önce bağımlılıklarla mücadele için verdiğimiz sözdeki umudumuz ve kararlılığımız sizlerin varlığıyla devam ediyor” dedi.