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Van GÃ¶lÃ¼ Aktivistleri DerneÄŸi Ã¼yesi 20 aktivist, "Van GÃ¶lÃ¼ Kirlenmesin, Mavi KalsÄ±n" sloganÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Van'dan 1200 kilometre pedal Ã§evirerek Ankara'ya geldi.

Â BaÅŸkente pedal Ã§evirerek 12 gÃ¼nde ulaÅŸan aktivistler, Ulus AtatÃ¼rk Heykeli Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.

Â Van GÃ¶lÃ¼ Aktivistleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zel, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n temiz ve mavi kalmasÄ±nÄ± talep ettiklerini sÃ¶yledi.

Â Van GÃ¶lÃ¼'nde yaÅŸanan Ã§evre kirliliÄŸine iÅŸaret eden Ã–zel, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Â "Van GÃ¶lÃ¼ kapalÄ± bir havza olduÄŸu iÃ§in gÃ¼n geÃ§tikÃ§e kirleniyor. Biz de bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§eÅŸitli farkÄ±ndalÄ±k etkinlikleri yapÄ±yoruz. Van'dan Ankara'ya 1200 kilometre pedal Ã§evirerek geldik. Talebimizi yetkililere iletmek istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. AmacÄ±mÄ±z, bu gÃ¼ndemi sÄ±cak tutmak, bu doÄŸal zenginliÄŸi ve Ã¼lkemizin eÅŸsiz olan deÄŸerini geleceÄŸe ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±za mavi ve temiz olarak taÅŸÄ±mak."

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