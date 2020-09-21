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21.09.2020 - 11:55 | | AA

"Van Gölü Kirlenmesin, Mavi KalsÄ±n" sloganÄ±yla pedal çevirdiler

Van GÃ¶lÃ¼ Aktivistleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zel: "Van GÃ¶lÃ¼ kapalÄ± bir havza olduÄŸu iÃ§in gÃ¼n geÃ§tikÃ§e kirleniyor. AmacÄ±mÄ±z, bu gÃ¼ndemi sÄ±cak tutmak, bu doÄŸal zenginliÄŸi ve Ã¼lkemizin eÅŸsiz olan deÄŸerini geleceÄŸe ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±za mavi ve temiz olarak taÅŸÄ±mak" dedi.Â

"Van Gölü Kirlenmesin, Mavi KalsÄ±n" sloganÄ±yla pedal çevirdiler

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Van GÃ¶lÃ¼ Aktivistleri DerneÄŸi Ã¼yesi 20 aktivist, "Van GÃ¶lÃ¼ Kirlenmesin, Mavi KalsÄ±n" sloganÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Van'dan 1200 kilometre pedal Ã§evirerek Ankara'ya geldi.

Â BaÅŸkente pedal Ã§evirerek 12 gÃ¼nde ulaÅŸan aktivistler, Ulus AtatÃ¼rk Heykeli Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.

Â Van GÃ¶lÃ¼ Aktivistleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zel, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Van GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n temiz ve mavi kalmasÄ±nÄ± talep ettiklerini sÃ¶yledi.

Â Van GÃ¶lÃ¼'nde yaÅŸanan Ã§evre kirliliÄŸine iÅŸaret eden Ã–zel, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Â "Van GÃ¶lÃ¼ kapalÄ± bir havza olduÄŸu iÃ§in gÃ¼n geÃ§tikÃ§e kirleniyor. Biz de bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§eÅŸitli farkÄ±ndalÄ±k etkinlikleri yapÄ±yoruz. Van'dan Ankara'ya 1200 kilometre pedal Ã§evirerek geldik. Talebimizi yetkililere iletmek istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. AmacÄ±mÄ±z, bu gÃ¼ndemi sÄ±cak tutmak, bu doÄŸal zenginliÄŸi ve Ã¼lkemizin eÅŸsiz olan deÄŸerini geleceÄŸe ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±za mavi ve temiz olarak taÅŸÄ±mak."

Â Van GÃ¶lÃ¼ Kirlenmesin, Mavi KalsÄ±n sloganÄ±yla pedal Ã§evirdiler

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Antalyaâ€™nÄ±n göbeÄŸinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgasÄ±Antalyaâ€™nÄ±n göbeÄŸinde kuzen olduklarÄ± belirtilen iki gencin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren kavgasÄ±nÄ± kimse ayÄ±ramadÄ±. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarÄ±ndaki genç bir kadÄ±n ile çevredekilerin ayÄ±rma çabalarÄ±na müsaade etmeyen kuzenlerin kavgasÄ± polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barÄ±ÅŸarak olay yerinden ayrÄ±ldÄ±lar.
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