Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Samsun İlinde Nerede? Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Midir?

Muhteşem bir manzarası olan bu kanyon doğaseverler için bulunmaz bir yerdir. Her sene yerli ve yabancı pek çok turist burayı ziyarete gelip bol bol doğa fotoğrafları çekmektedir.



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Nerede?



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu ülkemizin Samsun ilinin Vezirköprü ilçesine bağlı bulunan Kuruçay köyünde bulunur.



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonuna Nasıl Gidilir?



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonuna giden herhangi bir toplu taşıma aracı bulunmamaktadır. Bu sebeple buraya gelmek için özel bir aracınız bulunması gerekir. Eğer kendi aracınız yoksa araç kiralayarak da kanyonu ziyaret edebilirsiniz. Vezirköprü ilçesine gediğiniz zaman tabelaları takip ederek kolay bir şekilde kanyona ulaşmanız mümkündür.



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunun Oluşumu ve Tarihçesi



Kanyon dağ oluşumları ve akarsuların aşındırması sonucunda meydana gelmiştir. Bu kanyon toplamda 1,5 km uzunluğundadır. Kanyon ismini burada bulunan kayalıklardan alır. Bu kayalıkların suya uzaklıkları ise 324 metredir. Suyun derinliğinin ise yaklaşık 80 metre civarında olduğu bilinmektedir.



Buraya Altınkaya barajının yapılmasının ardından köylerin bazıları su altında kalmıştır. Bazı köyler ise barajın diğer kısmında kaldığı için karayolu ile bağlantıları kesilmiştir. Yaklaşık 1,5 km uzunluğunda olan kanyon muhteşem manzarası ile görenleri adeta büyülemektedir. Kanyonun bulunduğu alan 2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edilmiştir.



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Giriş Ücreti



Samsun Vezirköprü Şahinkaya kanyonunda manzara gözlemi yapmak için 7 TL ücret ödemeniz gerekmektedir. Bunun dışında kanyonda düzenlenen tekne turları 15 TL'den başlamaktadır. Karşı tarafa feribot ile aracınızı geçirmek için de 60 TL ücret alınmaktadır.



Şahinkaya Kanyonunda dilerseniz kamp yapma şansınız da vardır. Çadır ile kamp yapacaklar için günlük ücret 46 TL olarak belirlenmiştir. Karavan ile kamp yapacaklar için günlük ücret ise 61 TL olarak belirlenmiştir.



Tepeye çıkıp buradan kanyonu izlemek ve fotoğraflar çekilmek oldukça eğlenceli bir aktivitedir. Bunun yanında kanyonda yapabileceğiniz pek çok aktivite de bulunmaktadır.



Vezirköprü Şahinkaya Kanyonunda Neler yapılır?



Kanyonun en eğlenceli aktivitelerinden bir tanesi tekne turudur. Bu tur yaklaşık olarak bir saatte gerçekleşir. Bunun yanında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da burada turlar düzenlenmektedir. Bunun dışında yapılabilecek aktiviteler base jump, slackline, highline, kano, kaya tırmanışı, sup ve paramotor sporları da yapılabilmektedir. Tüm bunların yanında kanyonun muhteşem manzarası eşliğinde doğa yürüyüşleri de yapabilir ve bu esnada harika fotoğraflar da çekebilirsiniz.