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18.08.2020 - 08:48 |

Yaylanın nüfusu yazın 10 kat artıyor

Antalya''nın Kumluca ilçesindeki 1450 rakımlı Söğüt Cuması Yaylası'nın normalde 300 olan nüfusu, çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yazın 3000'e yükseliyor. Yaylanın bağlı olduğu Kuzca Mahallesi'nin muhtarı Ali Okur, en büyük sorunlarının su olduğunu belirterek, yetkililerden bunun çözümü için yardım istedi.

Yaylanın nüfusu yazın 10 kat artıyor

Kumluca'ya bağlı Kuzca Mahallesi sınırlarında bulunan Söğüt Cuması Yaylası, Kumluca'nın yanı sıra Antalya kent merkezi, Kemer, Aksu, Serik ve Manavgat ilçeleri ve Isparta halkı tarafından yayla olarak tercih ediliyor. Kumluca'ya 60 kilometre, Kemer'e 30, Antalya il merkezine ise 55 kilometre uzaklıktaki yaylanın kışın 300 olan nüfusu yaz mevsiminde 2500- 3000'i buluyor. 

1450 rakımlı mahallenin muhtarı Ali Okur, "Buranın en büyük sorunu su. Tüm yetkililerden su sorunumuz giderilmesi için çözüm bekliyoruz. Yapılan yollarımız var. Yapılması gereken yollarımız var. Bu su daha evvelden geldiğinde 250- 300 abone varken, şimdi 1500 aboneye ulaştı. Bu nedenle her geçen gün göç alıyor. Yoğunluk olmakta. Antalya'nın her bir bölgesinden yaylacılar geliyor. Kumluca, Kemer, Antalya il merkezi, Serik, Aksu, Manavgat, Alanya hatta Isparta'dan bile yaz mevsimini geçirmek için geliyorlar. Burası 1450 rakımlı, sedir kokulu bir yayla. Her geçen gün genişlemekte ve büyümekteyiz" dedi.

Yaylanın nüfusu yazın 10 kat artıyor

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