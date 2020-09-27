Yedigöller Milli Parkı Bolu İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Yedigöller Milli Parkı, 1965 yılında kurulmuş olup, milli park statüsündeki yerini korumaktadır. Günümüzde hala aktif bir şekilde faaliyetini sürdüren milli park, kapladığı alan bakımından yaklaşık 16,23 kilometre dolaylarındadır. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan parkın ortalama yüzölçümü ise toplam, 2.019 hektardır.



Yedigöller Milli Parkı Bolu ilinde nerededir?



Yedigöller Milli Parkı, Karadeniz Bölgesinin batı kesiminde bulunan Bolu ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Milli park, Zonguldak ili ve Düzce ili arasında konumlanmıştır. Bolu'nun merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkına, ulaşım en kolay Bolu'nun bir ilçesi olan Mengen'den sağlanabilmektedir. Ancak milli parka ulaşım, mevsim koşulları sebebiyle değişebilmektedir. Kış aylarında bölgenin karla kaplı olmasından dolayı, Yeniçağa, Mengen ve Yazıcık ilçeleri üzerinden Yedigöller Milli Parkına ulaşım yapılmaktadır. Bunun dışında 2015 yılında yapımının bir kısmı tamamlanan ve Bolu'nun kuzeyinde yer alan yol güzergahı da milli parka çıkmaktadır.



Yedigöller Milli Parkı'na nasıl gidilir?



Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan milli park, bölgenin var olan engebeli jeolojik yapısı nedeniyle oldukça zengin bitki örtüsüne sahiptir. Türkiye'nin en küçük milli park sınıflandırması içinde yer alan Yedigöller, kültür alabalığının da ilk üretim istasyonu seçilmiştir. Yedigöller Milli Parkı üzerinde kamp yapma, fotoğraf çekme, yürüyüş ve piknik yapma eylemleri de kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunun haricinde milli parka ulaşım yönünden ticari araç ve daha büyük taşıtlarla ulaşmakta mümkündür.



Yedigöller Milli Parkı Giriş ücreti ve özellikleri



Yedigöller Mili Parkına giriş ücretleri, kişi başı ve araç yapısına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kişi başına yaklaşık 6 Türk lirasına denk düşen ücret, indirim üzerinden 3 Türk lirasına kadar düşebilmektedir. Taşıtlar üzerinden giriş ücreti ise; bisikletler için 6 TL, motorsiklet ve benzeri taşıtlar için 9 TL, otomobiller için 18 TL, minibüs veya otobüs gibi daha büyük taşıtlar için ise 54 ile 162 TL arasında değişiklik göstermektedir.



Yedigöller Milli Parkı'nın, bitki ve canlı çeşitliliği de oldukça fazladır. Türkiye'de bulunan memeli hayvan sınıfına giren birçok canlı türü Yedigöller bölgesinde yer almaktadır. Milli park yazları sıcak, kışları soğuk, sonbahar ve ilkbahar aylarında ise serin ve de ılık bir iklime sahiptir. Bu yüzden canlı çeşitliliğinin fazla olduğu milli parkta yaklaşık, 240 bitki türü ve buna ilaveten çeşitli türde mantar çeşidi bulunmaktadır.