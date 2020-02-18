OnlarÄ±n evleri bazen deniz manzaralÄ± bazen de orman

GONCA KOCABAÅž / MÄ°LLÄ°YET

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Ã‡ektiÄŸi YouTube videolarÄ±yla dikkat Ã§eken isimlerden biri de Arka Sokaklar dizisinin Doktor Yavuzâ€™u Ä°lker YiÄŸen. KiraladÄ±ÄŸÄ± karavanlarla TÃ¼rkiyeâ€™de ve Avrupaâ€™da pek Ã§ok kamp ve karavan deneyimi yaÅŸadÄ±.Â Evi bazen deniz manzaralÄ±, bazen de orman. EÅŸi Esra Amira ile birlikte canlarÄ± nerede isterse sabah kahvaltÄ±larÄ±nÄ± o manzara eÅŸliÄŸinde yapÄ±yorlar. Åžimdilerde ise kendi karavanÄ± iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Bu vesileyle oyuncu ve tiyatrocu Ä°lker YiÄŸen ile, bu tutkusunun nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸimdilerde neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸtuk.

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Ã–ncelikle sizi biraz tanÄ±yabilir miyiz?

Â 35 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Ä°stanbul, Samatyaâ€™da doÄŸdum, bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. Erken yaÅŸlarda tiyatro sahnesi ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra bir Ã§ok tiyatro grubuyla oyunlar oynadÄ±m ve bu sezon da Cihangir AtÃ¶lye Sahnesiâ€™nde â€˜â€™Ã–denmeyecek Ã–demiyoruz!â€™â€™ adlÄ± oyunda oynuyorum.Â 9 yÄ±l boyunca da Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan â€˜â€™Arka Sokaklarâ€™â€™ adlÄ± dizide â€˜â€™Doktor Yavuzâ€™â€™ karakterini canlandÄ±rdÄ±m. AynÄ± zamanda kamera arkasÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli departmanlarda Ã§alÄ±ÅŸarak 20â€™ye yakÄ±n projenin yÃ¶netmenliÄŸini yaptÄ±m. Åžu sÄ±ralar uzun yÄ±llardÄ±r hobim olan kamp-karavan tutkumu eÅŸimle birlikte YouTube kanalÄ± projesi haline getirip van life hayatÄ±na geÃ§iÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

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Karavan tutkunuzÂ nasÄ±l baÅŸladÄ±?

Uzun yÄ±llardÄ±r bisiklet turlarÄ± yapÄ±yorum. Bir Ã§ok yerli-yabancÄ± kamp alanlarÄ±nda konakladÄ±m. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m birbirinden farklÄ± karavanlardan ve karavan insanlarÄ±ndan Ã§ok etkilendim. Son zamanlarda da sosyal medyadaki karavan paylaÅŸÄ±mlarÄ± da bizi Ã§ok etkiledi.Â

Ä°lk karavan seyahatiniz nereye oldu ve neler hissettiniz?

Karavanla ilk gittiÄŸimiz yer Assos-Adrasan turuydu. Bu turu yapmadan Ã¶nce Avusturya tatili planÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±k. BÃ¼tÃ¼n bilet ve otel rezervasyonlarÄ±mÄ±zÄ± iptal edip kiralÄ±k karavan aramaya baÅŸladÄ±k. Ä°yi ki de karavanla tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±z! BÃ¼yÃ¼k bir heyecan yaÅŸadÄ±k.

Åžimdiye kadar gittiÄŸiniz Ã¼lkelerden en beÄŸendiÄŸiniz hangisiydi? TÃ¼rkiye'de nereleri Ã¶nerirsiniz?

En Ã§ok beÄŸendiÄŸimiz Ã¼lke Ä°talya oldu. Ã–zellikle Alpler bÃ¶lgesini hiÃ§bir zaman unutamayÄ±z. Lago Di Braies en favori noktamÄ±z oldu. TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¶nerebileceÄŸim binlerce yer var. Ã‡oÄŸunluÄŸun tercih ettiÄŸi noktalardan ziyade bizim Ã¶nereceÄŸimiz yerler daha az ziyaret edilen noktalar olacak. Adrasan â€“ Suluada mutlaka gÃ¶rÃ¼lmeli. Akyaka â€“ AkbÃ¼k, Ä°znik gÃ¶lÃ¼ ve Ã§evresindeki kÃ¶yler, Ã‡eÅŸme yarÄ±madasÄ±nda bulunan Karaburun, Burhaniyeâ€™de Madra daÄŸÄ± ve yaylalarÄ± mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerlerden. Kuzeyde ise Amasraâ€™ya aÅŸÄ±k olduk diyebilirim. DoÄŸuâ€™da en etkilendiÄŸim noktalar Ardahan kÃ¶yleri, Artvin kÃ¶yleri ve Van GÃ¶lÃ¼ Ã§evresi oldu.

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TÃ¼rkiye ve Avrupa'yÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±rsak karavanla seyahat aÃ§Ä±sÄ±ndan hangi noktadayÄ±z?

Bu soruya birÃ§ok dernek, karavancÄ±, Ã§adÄ±rcÄ± insanÄ±n ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nden yola Ã§Ä±karak cevap vermek istiyorum. Ãœlkemiz karavanla seyahat aÃ§Ä±sÄ±ndan muhteÅŸem bir nokta. Ancak bu karavanlarÄ±n konaklama yapabilecek dÃ¼nya standartlarÄ±nda Ã§ok fazla seÃ§eneÄŸi yok. BazÄ±larÄ±nÄ±n elektrik alt yapÄ±sÄ±, bazÄ±sÄ±nÄ±n ortak kullanÄ±m alanlarÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±m yollarÄ± yeterli seviyelerde deÄŸil.Â Ancak son zamanlarda kamp karavan derneklerinin eksikler Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla kamp yerleri geliÅŸmeye baÅŸladÄ±. Avrupa ile kÄ±yaslanacak sayÄ±da kamp tesisimiz yok maalesef.Â Â

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TÃ¼rkiye'deki en beÄŸendiniz karavan kamp alanÄ± neresi, seyahatlerinizde her zaman kamp alanlarÄ±nÄ± mÄ± tercih ediyorsunuz?

TÃ¼rkiyeâ€™de benim ve birÃ§ok kampÃ§Ä±nÄ±n sevdiÄŸi DatÃ§a-Aktur favori durumda. TÃ¼rkiyeâ€™de genelde kamp alanlarÄ±nÄ± tercih ediyoruz. EÄŸer birden fazla karavan varsa kamp dÄ±ÅŸÄ±nda da kalÄ±nabilir. Ancak tek baÅŸÄ±mÄ±za kalmayÄ± gÃ¼venli bulmuyoruz. Karavanlar bÃ¼yÃ¼k bir kitlenin ortak hayali. En ilgisiz insan bile yolda bir karavan gÃ¶rse dÃ¶nÃ¼p bir bakÄ±yor. MÃ¼nferit bir alanda karavan gÃ¶ren bazÄ± insanlar merakÄ±na ve heyecanÄ±na kapÄ±larak kafasÄ±nÄ± cama dayayÄ±p aracÄ±n iÃ§ine bakabiliyor. Onun bir ev olduÄŸunu o an dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyor. Bu durumdan kaynaklÄ± bir Ã§ok gergin anlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na bisikletle tur yaptÄ±ÄŸÄ±m ve Ã§adÄ±rda konakladÄ±ÄŸÄ±m yÄ±llarda ÅŸahit olmuÅŸtum.Â Kamp alanÄ±nÄ± tercih etmemizdeki diÄŸer bir sebep ise bu dÃ¼nyaya ait yeni insanlar tanÄ±mak.

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TÃ¼rkiye'deki karavan kamp alanlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eksiÄŸi sizce nedir?

TÃ¼rkiyeâ€™deki kamplarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k eksiÄŸi HÄ°JYEN ve STANDART HÄ°ZMET ANLAYIÅžI. â€˜â€™Ã–yle de olur abiâ€™â€™ anlayÄ±ÅŸÄ±yla bir gÃ¼n bir kampta elektrik kaynaklÄ± yangÄ±n Ã§Ä±karsa ÅŸaÅŸÄ±rmamak lazÄ±m.Â Hijyen konusunda en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev kampÃ§Ä±ya dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Avrupaâ€™da ellerinde Ã§ek-paslarla kullandÄ±ÄŸÄ± banyoyu temizleyen 8-10 yaÅŸlarÄ±nda Ã§ocuklarÄ± gÃ¶rÃ¼nce medeniyetin Ã¶nemini derinden hissettim.

Karavanla seyahat ederken hayat kurtarÄ±yor dediÄŸiniz uygulamalar var mÄ±?

Â Avrupaâ€™da gezerken â€˜â€™Park4Nightâ€™â€™ adlÄ± uygulama en favorilerimizden. Bu uygulamada Ã¼cretsiz alanlardan en lÃ¼ks kamplara kadar hepsi mevcut.Â Â Â

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KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z karavanlarda nelere dikkat ediyorsunuz? SeÃ§imlerinizi nasÄ±l yapÄ±yorsunuz?

KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karavanlarda ilk dikkat ettiÄŸimiz ÅŸey temizlik oluyor. SonuÃ§ta yÃ¼rÃ¼yen bir ev kiralÄ±yorsunuz veÂ bizim iÃ§in temiz olmasÄ± en Ã¶nemli husus. Dikkat edilmesi gereken en Ã¶nemli nokta araÃ§ kira bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda size hangi araÃ§ gereÃ§leri ve hizmeti veriyorlar? YastÄ±k, yorgan, mutfak eÅŸyasÄ± var mÄ±? Su Ä±sÄ±tÄ±cÄ±sÄ± bulunuyor mu? Temizlik bedeli nedir? Olumsuz bir durumda yol yardÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yor mu? AraÃ§ta kasko var mÄ±? Buna benzer akÄ±lda kalan tÃ¼m sorularÄ± sorun ki sonradan olumsuz bir durum yaÅŸamayÄ±n.Â

Â Ä°lk kez karavan kiralayacaklara ne Ã¶nerirsiniz?

Â Ä°lk kez karavan kiralayacaklara Ã¶nerimiz, zaman yÃ¶netiminizi iyi yapÄ±n. â€˜â€™Keyif mi yapacaksÄ±nÄ±z ? Yol mu yapacaksÄ±nÄ±z?â€™â€™ sorularÄ±na yanÄ±tÄ±nÄ±zÄ± vererek yola Ã§Ä±kÄ±n.Â Bir haftanÄ±z varsa 1500 KM Ã¼stÃ¼nde rota planlamayÄ±n. Yorgun dÃ¶nerek bu gÃ¼zel aktiviteyi kÃ¶tÃ¼ bir anÄ± olarak hatÄ±rlamayÄ±n.

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KiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z karavanlarda olmazsa olmaz dediÄŸiniz bir ÅŸey var mÄ±? Åžimdiye kadar pek Ã§ok karavan denediniz ve bir motokaravan yapmak iÃ§in araÃ§ satÄ±n aldÄ±nÄ±z, Sizi bu karara iten ne oldu?

KiraladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karavanlarda olmazsa olmazÄ±mÄ±z tuvalet.

Bu biraz ÅŸartlara gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor. Motokaravan daha iyi demek veya Ã§ekme karavan daha iyidir demek en bÃ¼yÃ¼k yanlÄ±ÅŸlardan biri. Herkes kendi ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re yorumluyor bu durumu. Bizim iÃ§in ikisi de aynÄ±. Motokaravan ve Ã§ekme karavan arasÄ±nda bizim iÃ§in bir fark yok. Bizim farkÄ±mÄ±z ÅŸu; aracÄ±mÄ±z yok. Bir aracÄ±mÄ±z olsa Ã§ekme karavan alabilirdik. Motokaravana gÃ¶re Ã§ok konforlu. MotokaravanÄ±n da avantajlarÄ± var tabi. Bizim tekÂ derdimiz yÃ¼rÃ¼yen bir evimizin olmasÄ±â€¦ Ã‡ekme ya da motokaravan fark etmez.

BirÃ§ok insan gibi ÅŸehir yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n boÄŸuculuÄŸu bizi karavan gerÃ§eÄŸiyle yÃ¼zleÅŸtirdi.Â

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Karavan yapacaÄŸÄ±nÄ±z aracÄ± alÄ±rken nelere dikkat ettiniz?

Karavan yapacaÄŸÄ±mÄ±z araÃ§ta Ã¶ncelik kilometre oldu. DiÄŸer bir Ã¶ncelik ise yatak boyu oldu. Ben 1.86 boyunda olduÄŸum iÃ§in Ã§oÄŸunluk tarafÄ±ndan tercih edilen yatay projeli araÃ§lara sÄ±ÄŸmÄ±yorum. Bunun iÃ§in dikey yatak yapabileceÄŸimiz uzun bir araÃ§ seÃ§tik.

YapÄ±m aÅŸamasÄ±na baÅŸladÄ±k. Daha Ã¶nce koltuklu minibÃ¼s olan aracÄ±mÄ±zÄ±n koltuklarÄ±nÄ± sÃ¶kÃ¼p boya iÅŸlemlerini yaptÄ±k.

Karavan iÃ§in harcamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bÃ¼tÃ§e nedir? YapÄ±m sÃ¼reciyle ilgili destek alÄ±yor musunuz?

Â Karavan iÃ§in harcanacak bÃ¼tÃ§e gelirinize ve bu iÅŸ iÃ§in ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z bÃ¼tÃ§eye gÃ¶re deÄŸiÅŸir. Mevcut aracÄ±mÄ±za 400bin liralÄ±k veya 30 bin liralÄ±k dizayn yapabiliriz. DÃ¼nya standartlarÄ±nda bir karavan yaptÄ±rmak Ã¼lkemizde araÃ§ dahil 150 bin TLâ€™lerden baÅŸlÄ±yor. DonanÄ±mlarÄ± Alman malÄ± olsun derseniz 250 binâ€™e de Ã§Ä±kabilir. Yerli malÄ± olsun derseniz Ã§ok daha uyguna Ã§Ä±kabilirsiniz. Ã‡ok fazla tercih var.

EÄŸer el beceriniz yoksa destek almak zorundasÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yapÄ±lan teknik iÅŸlemler basit ÅŸeyler deÄŸil. YanlÄ±ÅŸ bir kablo baÄŸlantÄ±sÄ± ile aracÄ±nÄ±zÄ± yakabilirsiniz. Kesinlikle bir ustayla Ã§alÄ±ÅŸÄ±n derim. YapÄ±m sÃ¼reciyle ilgili Bursaâ€™da karavan Ã¼retimi yapan HÃ¼seyin TaÅŸkÄ±nâ€™dan destek alÄ±yorum. (Viya Karavan)

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Geziler iÃ§in kendinize nasÄ±l zaman ayÄ±rÄ±yorsunuz? Gelecek planlarÄ±nÄ±zda karavanla dÃ¼nya turu var mÄ±?

O konuda sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var. Esra tam zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan biri. Benim iÅŸim biraz daha esnek olduÄŸu iÃ§in rahatÄ±m. Ancak bu gezileri yapabilmek iÃ§in para kazanmak gerekiyor. Uzun turlara Ã§Ä±kamÄ±yoruz. Åžu an rekorumuz 10 gÃ¼nle sÄ±nÄ±rlÄ±. Ä°nÅŸallah yolda para kazanmanÄ±n yollarÄ±nÄ± bulursak dÃ¼nya turu hayalimiz var.

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Bundan sonraki geziniz nereye olacak?

Bundan sonraki ilk rotamÄ±z Mardin, Antep, Mersin civarlarÄ± olacak gibi.

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Son zamanlarda karavan sahibi olup daha minimal bir hayat yaÅŸamak isteyenlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Bu konu hakkÄ±nda siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?Â

Â Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼lmeye itiyor. Minimal yaÅŸam gerÃ§eÄŸi bir hayal deÄŸil mecburiyete dÃ¶nÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°nsanoÄŸlu fazla malÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir manevi yÃ¼k getirdiÄŸinin farkÄ±na varmaya baÅŸladÄ±. Her yerde â€˜â€™malÄ±mÄ± mÃ¼lkÃ¼mÃ¼ satÄ±p bir karavana atlayÄ±p dÃ¼nyayÄ± gezesim varâ€™â€™ cÃ¼mleleri duyulmaya baÅŸlandÄ±. Ben de bunun farkÄ±na varanlardanÄ±m. Bu yaz baÅŸÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±mla BalÄ±kesir â€“Burhaniyeâ€™de bir kamp tesisi ve rÃ¼zgar sÃ¶rfÃ¼ okulu aÃ§Ä±yoruz. ArtÄ±k doÄŸada Ã§alÄ±ÅŸÄ±p hayatÄ±mÄ± doÄŸada kazanmak istiyorum. Åžehir yordu.

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Bu arada karavan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'de veÂ Avrupa'da bisiklet turlarÄ± da yaptÄ±nÄ±z. En beÄŸendiÄŸiniz rota hangisiydi?

Hamburg-Selanik arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±m bisiklet turunda en beÄŸendiÄŸim rota Giethoorn â€“ Brugge arasÄ±ydÄ±. MuhteÅŸem kÃ¶yler ve manzaralarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Ä°kincisi ZÃ¼rih â€“ Milano arasÄ±ydÄ±.

Gezilerinizde Youtube iÃ§in de video Ã§ekiyorsunuz. Bu Ã§ekimler iÃ§in hangi ekipmanlarÄ± kullanÄ±yorsunuz?

Bu Ã§ekimler iÃ§in ne bulursam onu kullanÄ±yorum diyebilirim. Yeni Ã§Ä±kan teknolojileri ve makineleri denemeyi seviyorum.Â Ä°ki farklÄ± aksiyon kamerasÄ± kullanÄ±yorum.

Karavan severlerin buluÅŸtuÄŸu etkinliklere de katÄ±lÄ±yorsunuz, TÃ¼rkiye'deki bu etkinlikler sizce yeterli ilgiyi gÃ¶rÃ¼yor mu?

Bu etkinlikler karavana ve kamp hayatÄ±na artan istekten dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Her geÃ§en gÃ¼n etkinlik sayÄ±larÄ± artÄ±yor ve katÄ±lÄ±m oranlarÄ± sevindirici boyutta. Elimden geldiÄŸince bu etkinliklere katÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum ve You Tube kanalÄ±mda bu camiaya destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.Â





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Ã‡evreye yeteri kadar saygÄ± duyuluyor mu?

Kamp ve karavan tutkunu insanlar Ã§evre temizliÄŸi konusunda Ã§ok duyarlÄ± bir tutum iÃ§esinde. HiÃ§bir kamp alanÄ±nda yerde Ã§Ã¶p gÃ¶rmezsiniz. KaravancÄ±larÄ±n yÃ¼zde doksanÄ± alandan ayrÄ±lÄ±rken Ã§Ã¶plerini toplamayÄ± ihmal etmezler. Ä°nÅŸallah bu Ã§evre temizliÄŸi bilinci her alanda yayÄ±lÄ±r. Ã–zellikle gÃ¼nÃ¼birlik piknik yapan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bu konuda daha duyarlÄ± olurlar.

Â gonca.kocabas@milliyet.com.tr

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