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Â DiyarbakÄ±râ€™Ä±n en Ã¼nlÃ¼ yerlerinden birisi olan Zerzevan Kalesi, 3 bin yÄ±ldan beri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumuÅŸ ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar ulaÅŸmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Kalenin kazÄ± ve restore Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlanmÄ±ÅŸ ve 2 yÄ±l Ã¶ncesine kadar tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â Zerzevan Kalesi Nerede?

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Â TÃ¼rkiyeâ€™de DiyarbakÄ±r sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Zerzevan Kalesi, DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Ã‡Ä±nar ilÃ§esine baÄŸlÄ± olan DemirÃ¶lÃ§ek mahallesinde bulunuyor. Daha Ã§ok yabancÄ± belgeselciler ve keÅŸifleri seven yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± olan Zerzevan Kalesi DiyarbakÄ±r ile Mardin arasÄ±nda bulunmaktadÄ±r.

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Â Zerzevan Kalesiâ€™ne NasÄ±l Gidilir?

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Â DiyarbakÄ±râ€™Ä±n Ã‡Ä±nar ilÃ§esine yaklaÅŸÄ±k olarak 15 km mesafede bulunan Zerzevan Kalesiâ€™ne sorunsuz olarak gitmenin en iyi yolu kendi aracÄ±nÄ±zdÄ±r. Ã–zel olarak kaleye ulaÅŸÄ±m iÃ§in DiyarbakÄ±r ve Mardin karayolunu kullanmanÄ±z tavsiye edilir. Karayolu Ã¼zerinden Ã‡Ä±nar ilÃ§esini geÃ§menizin ardÄ±ndan Zerzevan Kalesi tabelalarÄ±nÄ± gÃ¶rebilir ve sorunsuz olarak ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirsiniz.

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Â Zerzevan Kalesi Tarihi

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Â Uzun ve kÃ¶klÃ¼ bir geÃ§miÅŸ tarihe sahip olan Zerzevan Kalesi yaklaÅŸÄ±k olarak 3 bin yÄ±ldÄ±r varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. KazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ilk olarak 2014 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde baÅŸlanan Zerzevan Kalesi, eski yÄ±llarda Roma Ä°mparatorluÄŸu dÃ¶nemlerinde askeri yerleÅŸim amacÄ± ile kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¼zeyde oldukÃ§a fazla bir alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ olan Zerzevan Kalesi, farklÄ± tarih aralÄ±klarÄ±nda Ã§eÅŸitli imparatorluklara ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â Zerzevan Kalesi GiriÅŸ Ãœcreti

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Â Zerzevan Kalesiâ€™ne giriÅŸ herhangi bir Ã¼cret Ã¶demenize gerek bulunmamakta, giriÅŸler tamamen Ã¼cretsizdir.

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Â Zerzevan Kalesi Ã–zellikleri

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Â Her geÃ§en yÄ±l daha da fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret edilen Zerzevan Kalesi, bir yÄ±lda otalama 1 milyondan fazla kiÅŸiyi aÄŸÄ±rlamayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Zerzevan Kalesiâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zelliklerinden birisi de Ã§evresinde keÅŸfedilen Mithas TapÄ±naÄŸÄ±â€™dÄ±r. Ä°lk olarak 2018 yÄ±lÄ±nda kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonrasÄ±nda bulunan Mithas TapÄ±naÄŸÄ± sayesinde Zerzevan Kalesiâ€™nin deÄŸeri daha fazla bilinmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tapÄ±nakta dÃ¼zenli olarak yÄ±lÄ±n belirli dÃ¶nemlerinde ayinler yapÄ±lmaktadÄ±r. 124 metre yÃ¼kseklikte bulunan Zerzevan Kalesiâ€™nin kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise halen devam etmekte ve bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ortalama 50 yÄ±l gibi uzun bir sÃ¼re daha devam edeceÄŸi tahmin edilmektedir.

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Â Zerzevan Kalesi HakkÄ±nda Bilgiler

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Â 2020 YÄ±lÄ± iÃ§erisinde UNESCO tarafÄ±ndan Zerzevan Kalesi, DÃ¼nya GeÃ§ici MirasÄ±â€™na dÃ¢hil edilmiÅŸtir. Zerzevan Kalesi, bulunduÄŸu konum sebebi ile tÃ¼m vadiye hÃ¢kim olduÄŸu ve geniÅŸ bir alan olduÄŸu bilinmektedir. Ã–zel sÄ±ÄŸÄ±naklar, silah depolarÄ± ve yer altÄ±ndaki ibadethaneleri ile dikkat Ã§eken Zerzevan Kalesinde su mezarlarÄ± ve su kanallarÄ± yer almakta, buna gÃ¶re tarihe oldukÃ§a Ä±ÅŸÄ±k tutmaktadÄ±r.

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