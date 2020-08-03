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03.08.2020 - 17:12 |

Zonguldak sahillerinde bayram yoğunluğu devam ediyor

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu. Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına gelen vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Zonguldak sahillerinde bayram yoğunluğu devam ediyor

Kapuz Plajı'nda yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı cankurtaran ekipleri tedbir aldı. Görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

 Kentte hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 24 derece, nem oranı ise yüzde 62 olarak ölçüldü.

Zonguldak sahillerinde bayram yoğunluğu devam ediyor

 

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