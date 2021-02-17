2020 yılının son çeyreğinde en çok satan tablet belli oldu!

Samsung tablet tarafında Apple'ın iPad'leriyle yarışıyor. ABD kullanıcıları iPad'den yana tercihini kullansa da uygun fiyatlı tabletleriyle Samsung, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da liderliği ele geçirdi.

2020 yılının son çeyreğindeki rakamları yayımlayan BusinessStandard, salgın sebebiyle tabletlere olan talepte önemli bir artış olduğunu söylüyor. Ekim/ Aralık 2020 dönemi arasında Samsung 4 milyonu aşkın tablet satışı yapmayı başardı.

Apple 3 buçuk milyon tablet satışıyla ikinci sırada

Güney Kore merkezli Samsung, sektörün yüzde 28.1'lik kısmına hakim olmaya başladı. Rapora göre, geçen yıla oranda yüzde 4'lük bir yükseliş yakalayan Samsung'un okulların aldığı kararlar sonrası öğrencilere tablet dağıtmasının da rakamlara yansıdığını belirtiliyor.

Bunların yanında Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde tablet pazarı da bir önceki yıla göre yüzde 32,3'lük bir büyüme kaydetti. Bu artışa ek olarak Batı Avrupa tablet pazarı, yıllık yalnızca yüzde 7,7 büyüme kaydetti. Tablet pazarında Samsung'u, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 3,5 milyon tablet satışı yapan Apple ikinci sırada takip ediyor.