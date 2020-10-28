5G baz istasyonları güvenli mi?

Ancak bilimsel araştırmalar bu konuya son noktayı koyuyor. 5G baz istasyonlarının tehlikeli olduğuna hatta insanları öldürebileceğine dair bütün iddialar asılsız komplo teorileri.

5G baz istasyonları, şebekelerin daha hızlı internet sağlamak için kullandığı altyapıdır ve görüntüleri bilindik baz istasyonlarından farklıdır, çünkü daha yüksek frekanslı radyo dalgaları yaymak için inşa edilmişlerdir.

iPhone 12 gibi 5G destekleyen telefonlar yavaş yavaş piyasada yerlerini alıyor. Daha önce gelen raporlara göre iPhone 12’nin ilk 24 saatte aldığı ön sipariş sayısı, geçen yıl piyasa sürülen iPhone 11’i katlamıştı.

Neden bazı insanlar 5G’nin kendilerini öldüreceğinden korkarken diğerleri bu teknolojiye kavuşmak için acele ediyor? 5G baz istasyonları neden bu kadar korku ve belirsizlik yarattı?

Bazı komplo teorilerine göre 5G baz istasyonlarından radyasyon yayılıyor ancak bu radyasyon herkesin bildiği, kanser yapan türden değil. Bu bilgi hem temelsiz hem de yanlış.

Bir diğer komplo teorisine göre 5G baz istasyonları Korona virüs yayıyor. Bu bilgi, salgının ilk günlerinde dünya çapında panik yarattı. Bilginin kaynağı, PubMed dergisinde çıkan temelsiz bir makale. Ancak bilim adamları, konuyu şu şekilde açıklıyor:

Virüsler, insanların bünyesindeki hücreleri kendilerinden daha fazlasını üretmek için fabrikalara çevirir. Kendini çoğaltmak için herhangi bir radyo dalgasına ihtiyaç duyacak bir virüs yoktur. Böyle bir ihtiyaç, onları virüs tanımının dışına çıkarır.

Çok taraftar bulan bir diğer komplo teorisine göre Çin, 5G teknolojisini dünya çapında casusluk yapmak için kullanıyor. Teori tam olarak şöyle, Çin menşeili firmaların ürettiği 5G baz istasyonları kullanılırsa, istasyonların teknolojik açıklarından faydalanılarak hepimizi gözetleyecekler.

Bu tip bir bilginin doğruluğunu teyit etmek şu an için mümkün olmasa da olma ihtimalli oldukça az. Ancak ABD’de Trump hükümeti, böyle bir olasılığı engellemek için dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir olan Huawei’ye ambargo koydu. Huawei, baz istasyonları, antenler ve bilgisayar sunucuları konusunda sektörünün lider firmalarından biri. Bu teorinin en başında da TikTok’un Çin’in dünyayı gözlem altında tutmak için kullandığı bir uygulama olduğu savunuluyordu.