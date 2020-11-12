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    12.11.2020 - 13:40 |

    ABD seçimi NASA'da da değişime neden olacak

    ABD'de Demokrak Parti'nin adayı Joe Biden'ın 270 barajını aşarak ülkenin yeni başkanı seçilmesi üzerine NASA da Başkanını değiştirme kararı aldı.

    ABD seçimi NASA'da da değişime neden olacak

    ABD son yılların en ilginç seçim dönemini yaşıyor. Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden 270 barajını aşarak ülkenin yeni Başkanı oldu.

    Ancak mevcut başkan Donald Trump hala yenilgiyi kabul etmiş değil.

    Trump'ın iddia ettiği gibi seçime hile katıldığını ispat edememesi durumunda Biden 20 Ocak'ta göreve başlayacak.

    Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesi ile birlikte Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde de (NASA) bir görev değişikliği olacak.

    CNN International'da yer alan habere göre, NASA'nın başındaki isim olan Jim Bridenstine Beyaz Saray'daki görev değişikliği ile birlikte görevini bırakacak.

    Aynı habere göre, NASA yeni Başkan ile daha uyumlu çalışacak birinin göreve başlamasını istiyor.

    CNN International'ın kuruma yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Bridenstine da görevi bırakmaya sıcak bakıyor.

    Bridenstine 2018 yılında Trump tarafından NASA'nın başına getirilmişti.

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