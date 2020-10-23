85,90BİST1.1980.00EURO9.38-0.04USD7.950.20ALTIN486.670.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri ABD tehdit e-postalarının ardında İran’ın olduğunu açıkladı
    ABONE OL
    23.10.2020 - 09:53 |

    ABD tehdit e-postalarının ardında İran’ın olduğunu açıkladı

    ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Demokrat seçmenlere gönderilen tehdit e-postalarının ardında İran’ın olduğunu açıkladılar.

    ABD tehdit e-postalarının ardında İran’ın olduğunu açıkladı

    Ulusal İstihbarat Müdürü John Ratcliffe, gönderilen e-postalara sanki aşırı sağcı ve Trump destekçisi bir örgütten gönderilmiş süsü verdiğini açıkladı. Ratcliffe, İran ve Rusya’nın bir miktar seçmenin kayıt bilgilerini ele geçirdiğini de söyledi

    Bu açıklama, başkanlık seçiminden 13 gün önce yapıldı.

    Bu sıra dışı açıklamaların oy verme sürecinin bitmesinden bu kadar kısa süre önce yapılması, hükümetin oylara müdahale edilmesi ve dış güçler tarafından yanlış bilgi yayılmasına duyduğu endişenin belirtisi olarak düşünülüyor.

    Ratcliffe, sahte e-postaların aşırı sağcı Proud Boys örgütü tarafından huzursuzluk yaratmak, seçmenleri korkutmak ve Başkan Donald Trump’a zarar vermek amacıyla gönderildiğini düşündüklerini belirtti.

    Seçmen bilgilerinin kayıtlı seçmenlere yanlış bilgiler yayarak kafa karışıklığı ve kaos yaratması amacıyla kullanılarak Amerikan demokrasisine güvenin sarsılma amacı da güdebileceğini açıklayan Ratcliffe, Rusya’dan henüz bu yönde bir eylem görmediklerini ancak onları da belli bir kısım seçmenin bilgilerin ele geçirdiklerini açıkladı. Amerika’nın çoğu eyaletindeki seçmen bilgileri istek yapılması durumunda elde edilebiliyor ancak her eyaletin kimlerin bu bilgileri alabileceği, hangi bilgilerin paylaşılıp hangilerinin gizli tutulacağı konusunda farklı kanunları var.

    Ratcliffe, seçmenlerden bu tip e-postalar almaları durumunda paniğe kapılmamalarını ve e-postayı başkalarına göndererek yaymamalarını istedi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kurye dehşeti! Motosikletle başını ezmeye çalıştı...

    Kurye dehşeti! Motosikletle başını ezmeye çalıştı...

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    Ankara'nın gündeminde...

    Ankara'nın gündeminde...

    KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS atama puanları

    KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS atama puanları

    Sıradaki Haber