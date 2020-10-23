ABD tehdit e-postalarının ardında İran’ın olduğunu açıkladı

Ulusal İstihbarat Müdürü John Ratcliffe, gönderilen e-postalara sanki aşırı sağcı ve Trump destekçisi bir örgütten gönderilmiş süsü verdiğini açıkladı. Ratcliffe, İran ve Rusya’nın bir miktar seçmenin kayıt bilgilerini ele geçirdiğini de söyledi

Bu açıklama, başkanlık seçiminden 13 gün önce yapıldı.

Bu sıra dışı açıklamaların oy verme sürecinin bitmesinden bu kadar kısa süre önce yapılması, hükümetin oylara müdahale edilmesi ve dış güçler tarafından yanlış bilgi yayılmasına duyduğu endişenin belirtisi olarak düşünülüyor.

Ratcliffe, sahte e-postaların aşırı sağcı Proud Boys örgütü tarafından huzursuzluk yaratmak, seçmenleri korkutmak ve Başkan Donald Trump’a zarar vermek amacıyla gönderildiğini düşündüklerini belirtti.

Seçmen bilgilerinin kayıtlı seçmenlere yanlış bilgiler yayarak kafa karışıklığı ve kaos yaratması amacıyla kullanılarak Amerikan demokrasisine güvenin sarsılma amacı da güdebileceğini açıklayan Ratcliffe, Rusya’dan henüz bu yönde bir eylem görmediklerini ancak onları da belli bir kısım seçmenin bilgilerin ele geçirdiklerini açıkladı. Amerika’nın çoğu eyaletindeki seçmen bilgileri istek yapılması durumunda elde edilebiliyor ancak her eyaletin kimlerin bu bilgileri alabileceği, hangi bilgilerin paylaşılıp hangilerinin gizli tutulacağı konusunda farklı kanunları var.

Ratcliffe, seçmenlerden bu tip e-postalar almaları durumunda paniğe kapılmamalarını ve e-postayı başkalarına göndererek yaymamalarını istedi.