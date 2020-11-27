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    27.11.2020 - 11:54 | | AA

    "Acil uzaktan eğitim" sürecinde dijital ayak izine dikkat

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında okullarda devam ettirilen uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler, öğrenciler ile velilere yönelik uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

    "Acil uzaktan eğitim" sürecinde dijital ayak izine dikkat

    Şahin yaptığı açıklamada, söz konusu eğitim sürecinin  pandemi nedeniyle zorunlu olarak gerçekleştirildiğinden "acil uzaktan eğitim"  olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin Milli Eğitim  Bakanlığından ebeveynlere kadar birçok paydaşının bulunduğunu kaydetti.

    Öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin "acil uzaktan eğitim"  döneminin en önemli unsurları olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

    "Eğitimin bu sürecinde öğretmenler fedakarca çalıştı. Birçok öğretmen  dijital teknolojileri kullanma noktasında asgari yeterliğe sahip olup önemli  tecrübe kazandı. Herkes video konferans ortamında ders işleyebiliyor.  Öğretmenlerimizin bu becerilerini daha da üst seviyeye çıkarması gerekiyor.  Öğretme ve öğrenme süreçlerine entegre edilebilecek tamamen ücretsiz kullanımlı  yazılımlar, Web2.0 yazılımları var. Bunların nasıl kullanıldığı öğrenilebilirler.  Derslerde bu uygulamaları kullanmak için zaman ayırmak, uzaktan öğrenmenin  getirdiği birtakım dezavantajlardan kurtulmalarını sağlayabilir. Böylece  öğrenciler derslerde daha etkin olup, daha eğlenceli ders ortamları sağlanabilir.  Öğretmenlerin belli yazılım ve donanıma sahip olması gerekiyor. Boğuk bir sese  neden olan mikrofon değiştirilmelidir. Yeterli çözünürlüğe sahip kameralar  kullanılmalıdır. İnternet bant genişliği iyi olmalıdır."

    "MONİTÖR EKRAN PARLAKLIĞININ DÜŞÜK KULLANILMASI ÖNEMLİDİR"

    SODİGEM Müdürü Şahin, uzaktan eğitimin başarıya ulaşmasının öğrenciye  bağlı olduğunun altını çizdi.

    Öğrencilerin sağlıkla ilgili dikkat etmesi gereken temel kuralların  bulunduğunu anlatan Şahin, şunları söyledi:

    "Monitörlerinin ekran parlaklığının düşük kullanılması önemlidir.  Kulak içi kulaklığının kullanımından kaçınılmalıdır ya da söz konusu  kulaklıklarının kullanımına ara verilmelidir. Ders aralarında birtakım  egzersizlerin yapılması gerekir. Uzak noktalara gözün odaklanmasının sağlanması  lazım. Ders sırasında göz kırpmalarına dikkat edilmelidir. Gözün kurumasının  önüne geçilmesi için bu nokta çok önemli. Öğrencinin derse mümkün olduğunca aktif  katılım göstermesi gerekiyor. Böylece öğrenci-öğrenci etkileşimiyle diğer  arkadaşlarının derse odaklanmasını sağlayacaktır."

    "EBEVEYNLER UZAKTAN EĞİTİME SAYGI GÖSTERDİKLERİNİ HİSSETTİRMELİDİR"

    Doç. Dr. Şahin, "acil uzaktan eğitim" sürecinde ebeveynlerin çok  önemli bir noktada konumlandırılması gerektiğine değinerek velilerin öğretmen ve  öğrenci arasında adeta köprü rolü üstlendiğini bildirdi.

    Öğretmenle verimli iletişim halinde olunması gerektiğini aktaran  Şahin, "Çocuklarının ders yapabileceği ortamı da veliler hazırlamalıdır.  Öğrencinin ders sırasında kullanabileceği uygun bir ortam sağlanmalıdır. Ders  sırasındaki sürece saygı gösterdiklerini televizyonu kapatarak, sessiz durarak  hissettirebilirler. Çocuklarının dersleriyle yakından ilgilenmeliler. 'Bugün ne  öğrendin?' sorusu çocuğun o gün işlenen dersleri tekrar etmesini sağlar. Ders  dışı zamanlarında dijital teknolojilerden uzak aile içi etkinlikler  planlanmalıdır." diye konuştu.

    "GEREKLİ DİKKATİ GÖSTERİRSENİZ HERHANGİ BİR TEHLİKEYLE  KARŞILAŞMAZSINIZ"

    Şahin, dijital toplu ders ortamının çocuğun, öğretmenin ve sınıf  arkadaşlarıyla bulunduğu bir mekan olduğunu dile getirerek söz konusu ortamda  kötü niyetli birilerinin olmasının ya da dijital anlamda sakınca doğuracak  durumların ortaya çıkmasının zor olduğunu vurguladı.

    Yusuf Levent Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İnsanlar bu ortamdan çok fazla korkuyorlar. Biraz daha rahat  davranabilirler. Dijital ortama ayak attığınızda tabii dijital ayak izi  bırakırsınız. Özellikle bazı dersler iyi niyetle kaydedilebilir. Öğrencinin  tekrar izlemesi gibi gereksinimlerin karşılanması için ders kayıtları  yapılabilir. Bu kayıt nedeniyle daha büyük bir dijital ayak izi bırakıyor  olduğunuz düşüncesiyle hareket etmeniz önemli ama gerekli dikkati gösterirseniz  herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmazsınız. Nasıl göründüğünüz, kamera  görüntünüzün açık olup olmadığı, ses bağlantınızın olup olmadığı gibi unsurlara  dikkat edilmesi gerekiyor. Görüşme sırasında ne yaptığınıza ve ne söylediğinize  dikkat etmek gereklidir. Çünkü bunlar kayıtlı kalıyor. Belki 100 yıllarca kayıtlı  kalacak dijital izler bırakıyoruz."

     

     

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