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    27.12.2020 - 22:24 | | AA

    Afetleri erkenden bilecek! Çin uzaya gönderdi

    Çin, uzaktan algılama uydusu Yaogan-33'ü uzaya gönderdi. Xinhua ajansının haberine göre Yaogan-33, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş)-4C roketiyle fırlatıldı.

    Afetleri erkenden bilecek! Çin uzaya gönderdi

    Söz konusu uyduyla birlikte fırlatılan nano ve mikro teknoloji deney uyduları da önceden planlanan yörüngelerine girdi.

    Uydular bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırması, mahsul verimi tahmini ve afetlerin erkenden bilinmesi ve etkilerinin azaltılması için kullanılacak.

    Fırlatma işlemi Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 357. görevi oldu.

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