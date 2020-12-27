Afetleri erkenden bilecek! Çin uzaya gönderdi

Söz konusu uyduyla birlikte fırlatılan nano ve mikro teknoloji deney uyduları da önceden planlanan yörüngelerine girdi.

Uydular bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırması, mahsul verimi tahmini ve afetlerin erkenden bilinmesi ve etkilerinin azaltılması için kullanılacak.

Fırlatma işlemi Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 357. görevi oldu.