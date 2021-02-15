Akıllı saat kullanıcılarını üzecek Wear OS güncellemesi
Akıllı saat yazılımı olan ve pek çok cihaza güç veren Wear OS için yeni ortaya çıkan bir detay bulunuyor. Geliştiricilere özel olarak gönderilen bir e-postaya göre, Wear OS giyilebilir cihazlara üçüncü parti uygulamaları yüklemeyi daha zor hale getirecek.
10 Mart 2021 tarihinden itibaren gelecek bir güncelleme ile Fossil Sport ve TicWatch Pro 3 gibi akıllı saatlerde kullanıcıların kolaylıkla 'sideload' yapmalarına olanak tanıyan temel özellikleri kaldıracak. Sideload, iki yerel cihaz arasında, özellikle bir bilgisayar ve akıllı telefon gibi bir mobil cihaz arasında dosya aktarma işlemine atıfta bulunmayı sağlıyor.
Wear OS güncellemesi ile bazı yeni adımlar atılacak
Google bu güncelleme ile üçüncü taraf uygulamaları yüklemeyi zor hale getirmek istiyor. Bunun yanı sıra değişiklik aslında akıllı saat uygulamalarını Play Store'da daha keşfedilebilir hale getirmeyi ve platformda zaten mevcut olan uygulamaların dosya boyutunu azaltmayı amaçlıyor.
Telefon ve Wear OS sürümlerinin tek tek görüntülemek yerine Play Store uygulamaları iki sürüme bölünmesini sağlayacak. Ancak, değişiklik mağazada bulunmayan tüm uygulamaları aynı zamanda kilitleyecek.