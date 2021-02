Altyapı Sorgulama: Adrese Göre Fiber İnternet Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alt yapı sorgulama işlemleri yapılarak, oturduğunuz yapının internete uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.



Altyapı Sorgulama: Adrese Göre Fiber İnternet Alt Yapı Sorgulama Nasıl Yapılır?



Günümüzde internet kullanımı her alan yayılmış durumdadır. İnternet alt yapıları her şehre ve her bölgeye ulaştırılıyor. İnternetin dağıtılması için alt yapı çalışmalarının yapılması gerekir. Tüm bölgelerde internet erişimi sağlamak bazen mümkün olmuyor. Alt yapı sorgulaması işlemlerinin ne işe yaradığını bilmeyen birçok insan bulunuyor. İnternet bağlatmak isteyen bir kişi, alt yapı sorgulaması yaparak bölgenin internete uygun olup olmadığını öğrenebiliyor.



İnternet alt yapı sorgulama işlemlerini adresinize göre yapmalısınız. Her bölgede oluşan internet sağlayıcıları farklılık gösterebilir. Adresini kullanarak fiber alt yapıya uygun olup olmadığınızı kolayca öğrenebilirsiniz. Bu sistemden faydalanmak için https://kapsamaharitasi.turktelekom.com.tr/ sitesine giriş yapabilirsiniz. Bu sitede yer alan bilgileri doldurarak, internet sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede internete uygun olup olmadığını öğrenebilir ve uygun olması halinde başvurularınızı yapabilirsiniz.



Eğer alt yapı sorgulaması yapmadan, internet başvurusu yaparsanız alacağınız cevap sizin sorgulama yaptığınız işlemle aynı olacaktır. Eğer internet için uygun görülmüyorsa, başvurmanız durumunda şuan için internet bağlantısının yapılamayacağı cevabı verilecektir. Siz daha erken davranarak bu durumu sorgulayabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda geçen süreyi daha kısaltarak, internet başvurularınızın daha kısa sürmesini sağlayabilirsiniz. Alt yapı sorgulama işlemleri ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.



Alt yapı sorgulama, herkese açık bir şekilde yapılan işlemlerdir. Kişiler genellikle internet değiştirmek istediğinde veya yeni bir adrese taşınacağı zaman bu sorgulama işlemlerini kullanıyor.