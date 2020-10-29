App Store'a Starlink uygulaması geldi

Uygulama, Starlink şebekesine bağlantı yapmak, hız testi yapmak ve bağlantı sorunlarını gidermek gibi özelliklere sahip.

Bir Reddit kullanıcısına gelen Starlink beta testi linki, Starlink ağına aylık bağlantının bedelini ortaya çıkardı. Kullanıcıya gelen e-postada aylık bağlantı ücretinin 99$, şebekeye özel Wi-Fi modemin ise 499$ bedellere sahip olacağı aktarılıyor.

Firma, Beta testi sırasında 50 Mbps ile 150 Mbps hızlar arasında hizmet vereceğini vaat ediyor ancak sorunlar yaşanabileceğini de ekliyor. Starlink, bu ayın 34’ünde yörüngeye 60 adet daha Starlink İnternet uydusu yerleştirmişti. Son fırlatma seferiyle birlikte 2008’de Falcon 1’in fırlatılmasıyla başlayan operasyonda 100. Kez yörüngeye uydu fırlatılmış oldu. SpaceX’in sosyal medya hesaplarında bu tarihi operasyon için özel bir video yayınlandı.

Firmanın planlarına göre bu yılın sonuna kadar ABD’deki ve Kanada’daki Starlink uydu fırlatma operasyonlarının hepsi tamamlanacak ve 2021 yılında tüm dünya hizmetten faydalanabilecek.