Apple Fransa'da EarPods'u iPhone 12 kutusunda bırakacak!

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiği lansmandan sonra resmiyet kazanmış, iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın yer almayacağı belli olmuştu.

Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.

APPLE FRANSA'DAKİ KUTULARDAN KULAKLIĞI KALDIRAMADI

Ancak Apple'ın Fransa'da satılacak iPhone modellerinde farklı bir kutu içeriği hazırlayacağı ortaya çıktı.

Apple’ın bu kararı Fransa için geçerli olmayacak. Apple, iPhone 12 kutusunda EarPods kulaklığa yer verecek. Şarj adaptörü yine kutudan çıkmayacak ancak kulaklık kutudaki yerini koruyacak. Bunun nedeni ise Fransa'da yürürlükte olan bir yasa. Bu yasa nedeniyle şirket kutuda kulaklığa yer vermek zorunda.

FRANSA'DAKİ YASA

Fransa'da 14 yaş altı çocuklar için düzenlenmiş bir yasa bulunuyor. Bu yasa, çocukların elektromanyetik dalgalardan korunması için üreticilerin telefon ile birlikte kulaklık vermesini zorunlu kılıyor.