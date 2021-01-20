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    20.01.2021 - 15:03 |

    Apple geri adım mı atacak? 2017’de kaldırılan özellik iPhone’lara geri geliyor iddiası

    Son yıllarda çıkardığı iPhone modellerinde parmak izi taramasına (Touch ID) yer vermeyen Apple geri adım atmaya hazırlanıyor.

    Apple geri adım mı atacak? 2017’de kaldırılan özellik iPhone’lara geri geliyor iddiası

    2017 yılında tanıttığı iPhone modellerinde parmak izi teknolojisinin fişini çeken Apple yıllardır tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanıyor.

    NTV'deki habere göre; Yaklaşık 4 yıldır tanıttığı yeni modellerde tercihini Face ID özelliğinden yana kullanan ABD merkezli teknoloji şirketi bu adım sonrası 'home' tuşuna da veda etmişti.

    Son yıllarda sürekli gündeme gelen Touch ID özelliğinin geri geleceği iddiası bir kez daha gündemde. Bu sefer iddianın sahibi Bloomberg.

    Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni iPhone modellerinde hem Face ID hem de Touch ID özelliklerine yer verilecek.

    Özellikle corona virüs pandemisi sonrası maskelerin hayatımıza girmesi sonrası Face ID özelliğini kullanmak bir hayli zorlaşmıştı.


    Son dönemde pek çok kullanıcı bu nedenle parmak izi özelliğinin geri gelmesini yönünde taleplerini dile getirmeye başladı.

    Apple'ın bu talbe yanıt verip vermeyeceğini görmek için eylül ayında yapılması beklenen lansmanı beklememiz gerekecek.

    Zira şirket henüz konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

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