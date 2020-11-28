Apple güvenlik şefini savundu

Moyer’ın avukatı Ed Swanson, müvekkilinin yanlış hiçbir şey yapmadığını ve kariyeri boyunca onurlu davranışlardan sapmadığını belirtti. Swanson, Moyer’in eyalet savcısı ve şerif arasında yaşanan anlaşmazlığın zayiatı olduğunu savunuyor. Apple da güvenlik şefini savunmayı seçti. Firmadan yapılan açıklamada iç soruşturma yapıldığı ve yasa dışı hiçbir eyleme rastlanmadığı belirtildi ancak detaylı bir açıklama yapılmadı.



Teknoloji firmaları, son yıllarda kamuoyunun ilgisini daha fazla çekmeye başladı ve dolayısıyla güvenliklerinin önemi de giderek arttı. 2018 yılında bir kadın, Youtube’un San Bruno’daki merkezinin çalışanlarına ateş açmış ve 3 kişiyi yaraladıktan sonra kendi hayatına son vermişti. Apple ise bu yılın başlarında CEO’ları Tim Cook’un evine giren ve tehditkâr ifadelerde bulunan bir adam için uzaklaştırma emri çıkarmıştı.