Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'u için gelecek 'Samsung Note' özelliği

Apple, birkaç yıldır katlanabilir bir iPhone üzerinde çalışıyor. Konu hakkında tasarımı ve özelliklerine yönelik bazı sızıntılar ortaya çıksa da bunlar konseptten öteye gidemiyor. Şimdi ise yeni ortaya çıktığı kadarıyla katlanabilir ekranı iPhone’da Samsung Note serisinde olduğu gibi ‘kalem’ desteği de sunulacak.

Söylenene göre cihazda bir kalem desteği olacak. Bu aksesuarın tabletlerde kullanılan Apple Pencil mı olacağı yoksa akıllı telefonu için yepyeni bir şekilde mi sunulacağı bilinmiyor. Yine de bu destek gerçekten pek çok kullanıcının iPhone’larda beklediği bir destek.

Kalem desteğine ek olarak tasarım da ortaya çıkmıştı

Yakın zaman önce Apple’ın iPhone için Samsung Galaxy Z Flip'e benzeyen kapaklı bir tasarımı tamamladığı bildirilmişti. Şirketin, katlandığında veya açıldığında önemli bir dayanıklılık sunacağı söylenen kimyasal süreçten çıkmış bir ‘seramik cam’ kullanılacağı aktarılıyor.

Hatta Apple'ın katlanabilir iPhone'unun bu segmentteki diğer benzer modellere göre uygun fiyatlı olacağı bildiriliyor. Yeni telefon modelinin 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve daha pek çok şey değişebilir.

Ana görsel temsilidir, resmi tasarım daha belli değildir.