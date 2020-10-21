Artı Eksi İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (±) Artı Eksi İşareti Yapımı

Artı ve eksi simgelerinin tek bir karakter olarak kullanıldığı işareti yapmak belirli tuş birleşimleri ile mümkündür. Bunun dışında klavye üzerinde herhangi bir kısa yolu bulunmuyor. Artık eksi (±) işaretini yapmak için klavyenin sağ tarafındaki rakamlar ve tamamlayıcı tuşlar beraber kullanılıyor. Bu şekilde artı eksi işareti ortaya çıkarılıyor.



Bilgisayar Klavyesi İle (±) Artı Eksi İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi kullanılarak artı eksi (±) simgesini yapmak oldukça basittir. Belirli tuş birleşimleri ile yapılan bu simge metin belgeleri üzerine de kolaylıkla eklenebiliyor. Bilgisayar klavyesi üzerinde direk olarak kısa yolu olmasa da birden fazla tuş kullanılarak bu simgeye ulaşılabiliyor.



Artı eksi (±) simgesini yapmak için boşluk tuşunun sol tarafında bulunun alt ve klavyenin sağ tarafında bulunun rakamlardan 241 tuşlamak yeterlidir.



Kısacası alt + 241 olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra alt + 0177 tuşlamasını yaparak da artı eksi (±) işaretini yapmak mümkündür. Bu iki tuşlama ile artı eksi simgesini bilgisayar üzerinde istediğiniz alana eklemeniz mümkündür. Bazı istisnai alanlarda ise (±) artı eksi simgesini var olan bir alandan ya da buradan kopyalayarak kullanmak istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz.