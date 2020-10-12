Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak

"Su-Enerji-Gıda Bağlantısı: Tarım İçin Jeotermal Su" ismini taşıyan projeye, Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK destek veriyor.

Proje sonuçlandığında elektrik üretimi, ısıtma ya da turizm amaçlı kullanılan jeotermal sular, daha sonra zararlı maddelerden arıtılıp soğutularak bitkilere verilecek.

Projenin koordinatörü İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal konusunda Türkiye'nin şanslı ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Jeotermal sulardan tarımsal sulamada da faydalanılması için çalışma başlatıldığını belirten Prof. Dr. Baba, "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kimya Mühendisliği Bölümünden arkadaşlarımızın desteğiyle başlattığımız çalışmada, jeotermal sudaki bor giderimi ve mineralce zengin suyun tarımda kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

Polonya'daki AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de projeye ortak olduğunu aktaran Prof. Dr. Baba, bu ülkeden de öğrenci ve akademisyenlerin çalışmalara katıldığını söyledi.

"GÜBRE KULLANIMI MİNİMİZE EDİLMİŞ OLACAK"

Prof. Dr. Baba, projenin başarıya ulaşması halinde doğal yöntemle tarımda verimin artacağını vurgulayarak "Öncelikle domates üretiminde bunu denemek istiyoruz ama birçok bitkide kullanılması söz konusu. Bunun üzerinde de değişik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Bitki ve toprak mineral istiyor. Eğer mineralce zengin temiz bir akışkanı sisteme verirseniz, bu bitkinin gelişimini hızlandırıp verimini de arttıracaktır. Fenni gübre kullanımı da minimize edilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Baba, mart ya da nisan ayında ilk üretim denemesini gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.