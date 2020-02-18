Bazı ülkeler 5G kullanmak istemiyor, sebepleri ise şaşırtıcı

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

İspanya’nın Barcelona kentinde 5G kullanılarak uzaktan yapılan cerrahi bir operasyon, 5G teknolojisine sıcak bakılmasında etkili olmuş olsa da özellikle Avrupa ülkelerinin bazıları 5G teknolojisine karşı çıkıyor.

Siber güvenlik açıkları

Şirketler yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti 5G’ye hazırlanıyor. Veri koruma düzenlemeleri ve güvenlik gereksinimleri artıyor. ETH Zürih, Lorraine Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi araştırma görevlilerinin, 5G’nin özelliklerini kapsamlı bir güvenlik analizinden geçirdiği araştırmalarının sonuçları da pek çok güvenlik açığının bulunduğunu ortaya çıkardı. Avrupa Birliği’nin (AB) 9 Ekim 2019 tarihli 33 sayfalık raporunda da 5G teknolojisinin uygulanabilmesi için mobil ağlara bağımlılık olacağı ve bu sebeple siber saldırı yapılabilecek kanalların arttığı ifade edilmişti. AB, devlet destekli siber saldırıların oldukça ciddi güvenlik sorunlarına yol açacağını belirtiyor.

Farklı teknolojilerin fazlalığı ve uyum sorunu

5G teknolojisini oluşturan birçok etmenin bulunması uyum sorununu da beraberinde getiriyor. 5G ağları için kritik öneme sahip IT uygulamalarının (aplikasyonlar) güvenlik noktasında açık ortaya çıkarması olasılığı bulunuyor. Bu da AB ülkelerinin 5G teknolojisine yaklaşımı temkinli. 5G altyapısı zayıf birçok ülke, kullanacağı cihazları ve yazılımları ithal etmek zorunda kalabilir. Türkiye’de ASELSAN ve çok sayıda yerli firmanın katkılarıyla yerli baz istasyonu ULAK geliştirildi. Bu sayede Türkiye, 5G baz istasyonunu kendi üretebilen 5 ülkeden biri haline geldi.

Radyasyon riski

Avrupa ülkelerinin 5G teknolojisine sıcak bakmamasının nedenlerinden biri de 5G’nin radyasyon yayması. bu konudaki uzman firmalar ve bilim adamları, 5G teknolojisinin yaydığı radyasyon miktarının insan sağlığı için tehlikeli boyutlarda olabileceğini savunuyor.

5G, 28 ila 100 GHz frekanslarda çalışıyor ki bu da 5G’nin, 4G’den yaklaşık 1000 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bu durumda 5G baz istasyonlarının daha sık döşenmesi ve her 150 metrede bir güçlendirici antenlerle desteklenmesi gerekiyor. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ve EMF (Elektro manyetik alan) Bilim İnsanları Kurulu’nda görevli 240’ı aşkın araştırmacı, yüksek frekansa maruz kalmanın insan sağlığına ciddi etkileri olacağını, hayvan sağlığının da tehlikeye gireceğini savunuyor.

Almanya’da Aachen Üniversitesi Elektromanyetik Çevre Uyumluluğu Araştırma Merkezi, yaptığı araştırmayla iki sene boyunca günde 9 saat elektromanyetik alana maruz bırakılan farelerin beyin, kalp ve sinir sistemlerinde değişimler yaşandığını, hücre ölümlerinin arttığını ortaya koydu. Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi de 2011’de cep telefonlarını “kansere yol açabilecek etken” olarak tanımlamıştı.

5G’den kaynaklı yüksek frekans ve radyasyonun zararlarının kesin olarak tespit edilebilmesi bazı deneylerin yapılmasını gerektiriyor ve bu deneyler uzun süreçler içinde gerçekleştirilmesi mümkün deneyle olduğundan birçok hükümet 5G teknolojisine altyapı olarak hazır olsa da bu teknolojinin gelmesini erteliyor.

Çin, ABD’nin Huawei’ye baskı uyguladığını iddia ediyor

5G teknolojisinin altyapı, radyasyon ve siber güvenlik endişeleri yaratmasının yanı sıra farklı komplo teorileri de şaşırtıyor. Çinli Huawei firmasının5G mobil şebekesinde dünyanın en büyük tedarikçisi konumuna gelmesi Pekin hükümetinin tüm dünyayı dinlemek için Huawei firmasına büyük yatırımlar yapması gibi teorileri ortaya çıkardı. Çin ise küresel güç olmalarının ABD için endişe verici olduğunu ve bu nedenle Huawei firmasına baskı uyguladığını iddia ediyor. Çin ile ABD arasında son dönemde yaşanan bu ticaret savaşının askeri alanda da gerginliğe neden olması olasılığı bulunuyor.