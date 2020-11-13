Bentley tamamen elektrikli araç üretimine geçiyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2030 yılına kadar bütün araçları elektrikli olacak. Beyond 100 adı verilen bu plan, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan iki hibrit araçla birlikte resmen yürürlüğe girmiş olacak. Firmanın ilk tamamen elektrikli aracı ise 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Planın amacı firmanın imzası niteliği taşıyan 12 silindirli içten yanmalı motorlarının yerine geçecek olan tamamen elektrikli motorların “sürdürülebilir lüks araçlarda” devrim niteliği taşıyacağı ifade ediliyor.

Bentley’in fabrikaları da bu dönüşüm için gereken yenileştirmeleri tamamladı.

Bentley’in elektrikli araçlara yönelimi, ana firma olan Volkswagen’in elektrikli araç sektörünün lideri olma planının bir parçası. Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satışını yakalamaya çalışıyor.