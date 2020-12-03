Big Bang 2020'de ödüller sahiplerini buldu

Big Bang Start-up Challenge etkinliğine bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus’un da yer aldığı 20 farklı ülke ile Türkiye’nin 81 şehrinden binlerce başvuru geldi.

Her biri alanında öncü girişimcilerin arasından sıyrılarak, 3 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge’ın sanal sahnesine finalist olarak çıkan 20 teknoloji girişimi ise sıkı bir değerlendirme sonunda belirlendi.

Bu yıl ‘Rise Together’ ana fikri ile yola çıkan ve ilk kez online olarak düzenlenen etkinlik, bir kez daha Türkiye’nin ve dünyanın yükselen girişimlerini ağırladı.

ÖDÜLLERİ SEVAL ÜÇLER VERDİ

Online olarak düzenlenen özel organizasyonda Milliyet.com.tr de basın sponsoru olarak seçtiği 5 girişimciye toplam 250 bin TL değerinde reklam ödülünü verdi. Milliyet Dijital Medya Genel Müdür Yardımcısı Seval Üçler'in verdiği ödülleri, Algae, Tospaa, Gene-Us, Gordion Game ve Bugbounther adlı girişimciler alırken, törende konuşan Üçler, "Ben hakikaten heyecanımızı belirtmek isterim. Çünkü bütün Milliyet ve Demirören Dijital Medya adına buradayım. Teknoloji ekibimiz de izliyorlar. Bizim heyecanımız büyük. Çünkü oradaki girişimcilerin heyecanını 2 yıldır paylaşıyoruz. Ben Arzu Hanım'ın bahsettiği gibi Big Bang kurulduğu zamandan beri takip ediyorum. Aynı zamanda İTÜ'lüyüm hem de İTÜ'nün Arı Çekirdek mentorları arasındayım. Benim için bu etkinliğin anlamı ayrıca çok büyük. Oradaki arkadaşların neler yaşadığını ne emekler verdiğini ne kadar gecelerini gündüzlerine katıp çalıştıklarını şahit oldum birebir. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum.

250 BİN TL'LİK ÖDÜL

Özellikle bu pandemi sürecinde de İTÜ Çekirdek ailesine de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Hem bizi ağırladılar hem de böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyorlar. Tebrik ediyorum. Biz bu sene 250 bin TL'lik ödülümüz olacak yine. Ama seçerken ekibimle çok detaylı değerlendirmeye çalıştık. Hepsi birbirinden çok değerli arkadaşlar. Ama özellikle seçim aşamasında özellikle kadın girişimcilerin olması ki biz çok kadınları destekleyen bir grubuz aynı zamanda. Yayın politikamızda da buna çok dikkat ediyoruz " dedi.











