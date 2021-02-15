BİP indir | Bip nedir? BİP giriş nasıl yapılır?

BİP uygulaması ile ilgili aramalar hız kazandı. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalara örnek olan BİP uygulaması Turkcell tarafından geliştirilmiştir. İOS ve Android kullanıcıları bu uygulamadan faydalanabiliyor.

BİP NASIL İNDİRİLİR?

App Store, Google Play ve Huawei AppGallery'den ücretsiz olarak indirilebilir.

BİP ÖZELLİKLERİ

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler.

Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.