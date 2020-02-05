Bitcoin madencileri için güvenlik ipuçları

Kripto paralar, yeni fırsatlar peşinde koşan yatırımcıların ağına takılıyor. Değeri milyonlara varan yatırımlarla gücüne güç katan kripto dünyasına giriş yapmak isteyenlerin güvenlikle ilgili önlemlerini alması gerekiyor.

Cihazların güvenli olduğuna emin olun

Bilgisayarda oluşan en küçük bir güvenlik zaafı bile siber saldırganların gözünden kaçmıyor. Zararlı yazılımlar nedeniyle hem kripto para hem de cihazdaki tüm bilgiler zarar göreceğinden kullanıcıların cihazların uçtan uca korunduğuna emin olmaları gerekiyor. Kripto para birimi bitcoin madenciliğiyle ilgileniyorsanız sistemizi düzenli aralıklarla güvenlik testlerinden geçirmek için anti virüs programları kullanmalısınız.

İki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın

Çoğu internet kullanıcısı, iki faktörlü kullanıcı doğrulamasına sosyal medya platformlarında rastlıyor. Ek bir güvenlik katmanı oluşturmayı sağlayan bu yöntem, kripto para cüzdanlarına da ekstra güvenlik getiriyor. İşlemlerin kısa mesaj veya e-mail ile onaylanması olası bir tehdit karşısında hesapların güvende olacağı anlamına geliyor.

Ücretsiz Wi-fi kullanmayın

Ücretsiz Wi-Fi bağlantı noktaları, özellikle kripto para yatırımcıları için büyük risk oluşturuyor. Siber suçluların radarına girmemek ve kripto para hesabınızı güvende tutmak için ücretsiz ağlara bağlanmaktan kaçının.

Söylentilere temkinli yaklaşın

Kripto piyasalarına yön veren çok sayıda spekülatör bulunuyor ve kripto para birimleri, çok kısa sürelerde büyük değer kazanabildiği gibi büyük zarara da uğrayabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların her habere inanmamaları büyük önem taşıyor.

Güçlü şifreleme yapın

Kripto para dünyasında kullanıcıların giriş bilgileri, bir dosyada saklanıyor ve Blockchain teknolojisiyle şifrelenen dosya da saldırganların hedefi haline geliyor. Dosyayı başkaları için tamamen kullanılamaz hale getirmek için bir şifreleme uygulamasıyla ekstra koruma altına almak gerekiyor. Şifreli USB bellek içinde de saklanabilen dosya veri güvenliği riskinin azalması anlamına geliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kullanılan şifrenin e-posta adresi, anne kızlık soyadı, ilk evcil hayvanın adı gibi basit şifrelerden oluşmaması.

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