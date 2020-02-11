Bluetooth LE Audio teknolojisi yolda!

Bluetooth LE Audio teknolojisi, Bluetooth SIG tarafından duyurulmuştu. Düşük enerji üzerinden ses akışına olanak tanıyan LE Audio teknolojisi, uzun pil ömrü ve birden fazla kulaklık setine bağlantı özelliği sunacak.

Bluetooth LE Audio teknolojisi yeni mi?

LE, Low Energy (düşük enerji)’nin kısaltması olarak kullanılıyor. Bluetooth 5 ve Bluetooth 5,1’den farklı olarak düşük enerji tüketiminin yanı sıra yüksek ses kalitesi elde etmeyi sağlayan teknoloji Bluetooth üzerinden birden fazla cihaza bağlanma özelliği sunacak.

Giyilebilir cihazlar, akıllı telefonlar ve tıbbi cihazlar gibi piyasadaki birçok ürün Bluetooth LE kullanıyor. Yeni olan “Bluetooth LE Audio”dur. Dolayısıyla bu teknolojinin farkı düşük enerji kullanarak yüksek ses kalitesine olanak tanıması oluyor.

Bluetooth LE Audio teknolojisi ile gelen özellikler

Bu teknolojiyi kullanan kulaklığın tek bir çiftini aynı anda birden fazla cihaza bağlamak ve aynı kulaklıkla bebek monitörü dinlemek, telefon konuşması yapmak, sesli asistan kullanmak gibi birkaç şeyi yapmak mümkün olacak.

Apple’ın AirPods ve Beats cihazlarının, sesi iki kulaklık setiyle paylaşmasını sağlayan “Sesi Paylaş” özelliğine benzer şekilde sınırsız sayıda cihaza tek bir kaynaktan bağlanmak mümkün olacak. LE Audio ile müzik ve ses yayınlarınızı insanların da dinlemesini sağlayabilirsiniz. Akışınızı Wi-fi şifresinde olduğu gibi şifre ile korumanız da mümkün. İşitme cihazı geliştirme standartlarını tam olarak destekleyen Bluetooth LE Audio, sesi doğrudan bir kaynaktan işitme cihazına aktarmaya olanak tanıyor.

2021’de geliyor

Henüz Bluetooth LE Audio teknolojisini destekleyen bir cihaz bulunmuyor. Cihaz üreticilerinin yeni tasarımlarında bu özelliği cihazlara eklemeleri ve satışa sunmaları bu yıl içinde gerçekleşemeyebilir. Bluetooth LE Audio teknolojisinden 2021 yılında yararlanmak mümkün olacak.

ERDAL KAPLANSEREN / Twitter: https://twitter.com/Kaplanseren