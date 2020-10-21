Boş Küme İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Ø) Boş Küme İşareti Yapımı

Sosyal medya, Word, Excel veya not defteri gibi programlar üzerinden boş küme işareti yapmak isteyebilirsiniz. Boş küme işareti klavye üzerinden bulunmadığından farklı yollar ile yapılabilir.



Boş Küme İşareti Nasıl Yapılır?



Klavyede boş küme yapmak istendiğinde uygulanacak iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan biri ascii kod tablosu diğeri ise bazı kısa yol tuşlarıdır.



Boş küme işareti genellikle matematik alanında kullanılır. Bu nedenle matematikçiler tarafından klavyede yazılmak istendiğinde bu iki farklı yoldan birini deneyebilirsiniz. Boş küme işareti için gerekli kısa yol Alt+157 veya Alt+0216 tuşlarına birlikte basılmalıdır. Bu iki kısa yol ile boş küme işaretini yapabilirsiniz.



Diğer yöntem ise ascii kod tablosudur. Bunun için arama bölümüne karakter eşlem yazılmalıdır. Daha sonra gelişmiş görünüm kutucuğu seçilerek Unicode'a git alanına boş küme işaretinin kodu girilmelidir. Boş küme işaretinin kodu ise 00D8 olmaktadır.



Böylece Unicode'a git bölümüne boş küme işaretinin kodu olan 00D8 yazılır. Böylece karşınıza boş küme işareti çıkabilir. Boş küme işaretini seçip kopyala yapıştır yöntemi ile istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz. Word, Excel, Note Pad gibi istediğiniz her programa kopyaladığınız boş küme işaretini yapıştırmak mümkündür.