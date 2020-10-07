Byte Nedir? 1 Byte Kaç Bit Eder? Byte Biriminin Mb, Kb Ve Gb Karşılıkları

Bilgisayarların en küçük birimi 8 karakterden oluşan bit terimidir. Büyüklükleri ise bit ile başlar ve terabayta kadar gitmektedir. Bunların arasında bir bağlantı bulunmaktadır.



Byte Nedir?



Teknolojinin gelişmesi ile beraber günlük hayatta kullandığımız dosya boyutları da gün geçtikçe yükselmektedir. 1946 yılında ilk kez ortaya atılmış olan bit ve byte kavramları günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca günümüzde farklı dosya boyutlarının iade edilebilmesi için pek çok kavramlarda kullanmaktayız.



Bilgisayarda en sık kullanılan terimler bit ve byte terimleridir. Birlikte türetilmiş olan bit ve byte terimler dışında kilobyte, megabyte ve gigabyte terimleri de bulunmaktadır.



Bilgisayarlarda kullanılan verileri ifade edilirken bit kullanılmaktadır. Bilgisayarlardaki en küçük veri boyutunun adı bit olmaktadır. Byte ise 8 bit'e eş değerdir. Veri boyutu olarak ekranda bulunan bir harfi ifade etmektedir.



1 Byte Kaç Bit Eder?



Bit, Byte, Kilobyte, megabyte ve gigabyte terimleri birlikte türemiş olan kelimelerdir. Birbirine bağlantılı olan bu kelimeler içerisinde 1 Byte 8 bit'e eşdeğer konumdadır.



Byte Biriminin Mb, Kb, ve Gb Karşılıkları



Bilgisayarda bulunan en küçük bilgiye bit denir ve 1 byte 8 karakterden meydana gelmektedir. Byte biriminin megabyte. kilobyte ve gigabyte karşılıkları bulunmaktadır. 1 Byte'ın mb, kb ve gb karşılıkları şunlardır:



- 1 byte 8 bit'e eşittir.

- 1 kilobyte 1024 byte'a eşittir.

- 1 megabyte 1024 kilobyte'a eşittir.

- 1 gigabyte ise 1024 megabyte'a eşittir.