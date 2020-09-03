Çeviri: Google Translate İle İngilizce, Türkçe, Almanca Çeviri Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinde okumakta zorlandığınız herhangi bir metni kolayca ve kısa sürede Google translate üzerinden çeviri gerçekleştirebilirsiniz. Hem araştırmacıların hem gündelik yaşamda bazı ihtiyaçları giderecek olan kişilerin hem de öğrencilerin kullandığı bu sistem, yüksek bir yapay zeka üzerinden oldukça etkin bir çeviri sağlamaktadır.

Google Translate ile İngilizce Çeviri Nasıl Yapılır?

Dünyada başta İngilizce olmak üzere pek çok dil üzerinden Google Translate ile çeviri yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde İngilizce ve Türkçe ile Almanca çok fazla kullanılıyor. Peki, bu sistem nasıl değerlendirilecek? Yani Google Translate üzerinden nasıl İngilizce çeviri yapılabilir? Bu durum oldukça kolaydır. Google arama motoruna translate yazdığınız zaman, çeviri programı anında karşınıza çıkar. Yapmanız gereken İngilizce metni programın üzerine eklemek ya da yazmaktır. Böylece karşı tarafta Türkçe veya farklı dili üzerinden İngilizce rahatlıkla çevrilmektedir.

Google Translate ile Türkçe Çeviri Nasıl Yapılır?

İngilizcede olduğu gibi aynı şekilde Google Translate üzerinden Türkçe çeviri oldukça basittir. Yapmanız gereken Google arama motoru üzerinden transfers kısmına girdiğinizde, öncelikle diller arasında Türkçeyi bulmanızdır. Daha sonra Türkçe metni yazmaktır. Anında İngilizce ile beraber aklınıza gelecek birçok farklı dile çeviri yapabilirsiniz. Aynı zamanda sadece Türkçe üzerinden İngilizce değil, İngilizce üzerinden Türkçeye de dilediğiniz gibi çeviri yapabilirsiniz.

Google Translate ile Almanca Çeviri Nasıl Yapılır?

Google Translate ile Almanca çeviri yaparak da pek çok belgenin Türkçe karşılığını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinde gezinirken farklı Almanca sayfaların Türkçe karşılığını rahatlıkla öğrenmeniz mümkün. Böylece birçok değişik yazı ve makaleyi daha iyi biçimde anlayabilirsiniz. Yapmanız gereken elinde bulunan Almanca metni Google Translate üzerine yapıştırmaktır. Daha sonra sağ tarafta otomatik şekilde Türkçe karşılığı çıkar. Aynı zamanda Almanca üzerinden İngilizce ve daha birçok dile rahatlıkla çeviri yapabilirsiniz. Bu konuda çapraz çeviriyi oldukça etkin şekilde desteklemektedir.