Chromium Nedir? Chromium Bilgisayardan Nasıl Kaldırılır?

Chromium, kelime anlamı olarak web tarayıcısı yazılımı olarak bilinmektedir. Fakat bu yazılım zamanla kötü şekilde kullanılarak zamanla virüs haline getirilmiştir.



Chromium Nedir?



Günümüzde sıklıkla kullanılan web tarayıcılardan olan Google Chrome ve Yandex, Chromium tabanlı web tarayıcıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Google Chrome adını bu tarayıcı üzerinden almaktadır. Son derece yararlı, faydalı bir amaç için kullanılabilen bu tarayıcı aynı zamanda zararlı amaçlar için de kullanılabilmektedir.



Chromium Virüsü Zararları Nelerdir?



Kötü amaçlı yazılımcılar kendi çıkarları doğrultusunda chromium virüsü üzerinden tarayıcılara sızabilmektedir. Chromium virüsü, açık kodlu web tarayıcı sistemi ile fark edilmeksizin, bilgisayarınıza sızdırılan bir virüs olarak bilinmektedir. Genellikle orijinal web tarayıcı programlarına aşırı derece de benzer şekilde yapılır ve kullanıcı yükleme yaptığı esnada herhangi bir olumsuzluk ya da sıkıntı olduğunu kesinlikle fark edememektedir.



Bilgisayarınız da ilk önce herhangi bir değişikliğe yol açamamaktadır. Bu virüs türü sızılan bilgisayar da kişilerin internet üzerinde yaptığı aramalara göre çeşitli reklamlar ile sıkıntı yaratmaya başlar. Kullanıcı herhangi bir sıkıntı olduğunu açılır pencerelerin sıklaşması ve reklamların artmasıyla birlikte fark etmektedir.



Bu virüslü tarayıcıda bazı satılan ürünler şok edici derece de ucuz fiyatlı şekilde gösterilmektedir. Ayrıca bu virüslü program sizi yetişkin sitelere girmenizi ya da ihtiyacınız olduğundan haberinizin dahi olmadığı bazı programların güncellemelerini önerip yüklemenizi istemektedir. Ve eğer bu virüslü programı kaldırmazsanız daima istemediğiniz sayfa ve sitelere yönlendirme yaparak sizi sıkıntılara sokabilmektedir. Ayrıca tarayıcınız sizi güven teşkil etmeyen, zararlı sitelere yönlendirir ve tüm özel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışmaktadır.



Chromium Bilgisayardan Nasıl Kaldırılır?



Virüsün bulaştığı fark edildiğinde hemen çıkış yolları aranır. Bu çıkış yolu ise virüsü bilgisayardan kaldırıp yok etmektir. Fakat bu sanıldığı gibi çok basit ve zahmetsiz bir yol ile mümkün olmamaktadır. Bilgisayar üzerine en donanımlı bilgi birikiminizin olması gerekmektedir. Bu virüs türü el ile kaldırmak asla mümkün değildir.



Chromium virüsü için alınabilecek önlemlerden birisi önceden anti virüs programı yükleyip sürekli tarama yapılarak sağlanan korumadır. Bir diğer yol ise Reimage, Malwarebytes vb. anti kötü yazılım programları ile tarama yaparak bu virüsten arınmaktır.