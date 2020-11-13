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    13.11.2020 - 15:54 | | AA

    Çin mobil iletişim uydusunu fırlattı!

    Çin yeni nesil mobil iletişim uydusu Tiantong-1'i  fırlattı.

    Çin mobil iletişim uydusunu fırlattı!

    Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, uydu Long March-3B roketiyle ülkenin batısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya  yolladı.

    Çin'in kendi imkanlarıyla geliştirdiği Tiantong uydularıyla tüm hava  şartlarında çalışabilecek güvenilir bir mobil iletişim altyapısı sağlamayı  amaçlıyor. Mobil ağ hizmetinin Çin ve çevresindeki ülkeler dışında Orta Doğu ile  Afrika'da Pasifik ve Hint okyanuslarını kapsaması amaçlanıyor.

     

     

     

     

     

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