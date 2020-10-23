Çin’de iPhone 12 için kısa kuyruklar oluştu

Çin'de Apple Store mağazlarının önündeki kuyrukların uzunluğu, siparişlerinin çocuğunun internetten alınması sebebiyle biraz daha kısaldı

Çin’de yoğun ilgi gören Weibo uygulamasına iPhone 12’nin yeni yeşil rengi büyük ilgi gördü ve olumlu yorumlar aldı.

Apple’ın yeni ürünlerini tanıttığı etkinlik Çin’de karışık tepkiler almıştı ancak analizcileri göre sadık iPhone müşterileri bir noktada mutlaka yeni çıkan modelleri de satın aldığından satış miktarlarında büyük fark olmayacağını söylüyor.

Çin’in internetten alışveriş debi JD.com, iPhone 12’nün Dünyaya tanıtıldığı gün içinde bütün modelleri için toplamda 1.6 milyon adet ön sipariş almıştı.