Çöplerinizi akıllı çöp kutuları atacak!

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Çoğumuzun yapmaktan hoşlanmadığı işlerden bir tanesi de evdeki çöpleri çıkarmak. Günlük hayatımızın koşuşturmacası içerisinde genellikle çöplerimizi çıkarmayı unutuyor veya dışarı çıkıp atmaya üşeniyoruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Hatta günlük hayatımıza giren yenilikleri teknoloji haberleri bize müjdeliyor. Şimdi bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Akıllı çöp kutuları sayesinde artık çöplerimizi bizim dışarı çıkarmamıza gerek kalmayacak. Çünkü bu çöp kutuları bunu bizim yerimize yapacak. Nasıl mı? Detaylar haberimizde…

Evden işe, işten eve derken günlük hayatın koşuşturmacasında çoğumuz çöplerimizi dışarı çıkarmaya üşeniyoruz. Hatta bazılarımızın evlerinde minik çöp dağları oluşabiliyor ya da evde bu görevi kimse üstlenmek istemediği için ufak sorunlar yaşanabiliyor. Gelen teknoloji haberleri gösteriyor ki; bu sorun da artık tarihe gömülüyor. Çünkü, akıllı çöp kutuları artık bu görevi bizlerin yerine üstleniyor.

Akıllı Çöp Kutusu Çöpünüzü Atıp Evine Dönüyor!

Akıllı çöp kutuları, belirlediğiniz çöp çıkarma saati geldiğinde harekete geçiyor. Evinizde bulunan kendi istasyonundan çıkıp; çöp toplama alanında yer alan bekleme istasyonuna gidiyor. Burada çöp toplama görevlilerinin akıllı çöp kutunuzu boşalmasının hemen ardından da evdeki yerine geri dönüyor.

Akıllı çöp kutuları tüm bunları aslında bir uzaktan ağ bağlantısı sayesinde gerçekleştiriyor. Pek çok akıllı cihaz gibi kendisine özel bir mobil uygulama ile eşleşiyor ve bu sayede çalışıyor. Akıllı çöp kutusu sahiplerinin bu uygulamaya 2 adet konum tanımlamaları gerekiyor. Bu konumlardan biri çöpün evlerindeki yerini içeriyor olmalı. Diğer konum ise çöp toplama alanını göstermeli. Uygulamaya konum bilgilerinin haricinde ayrıca; çok toplama günleri ve saatleri de giriliyor. Tüm bu veriler ışığında da akıllı çöp kutunuz vakti geldiğinde çöpü sizin yerinize dışarı çıkarabiliyor.

Söz konusu akıllı çöp kutuları henüz piyasaya sürülmemiş. Ancak şimdiden yoğun ilgi görmeye başlamış. Özellikle yurt dışında yaşayan müstakil evlerde hayatlarını sürdüren kişilerin ilgi odağı olmuş durumda. Apartmanlarda nasıl kullanılacağı konusunda ise çalışmalar sürüyor. Belki de bundan sonraki dönemde yeni apartmanlarda artık bu akıllı çöp kutuları için de istasyonlar yapılıyor olacaktır. Akıllı çöp kutularının ne zaman satışa çıkacağı fiyatının ne olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok nesne artık akıllandı. Buzdolabı, prizler hatta musluklar bile artık akıllandı. Teknoloji haberleri her geçen gün bunlar arasına yenilerinin katıldığını müjdeliyor. Son olarak da çöp kutuları akıllanmış oldu. Bu yeni teknolojilerin ne zaman günlük hayatımızın içerisinde yer alacağını ise bekleyip göreceğiz…

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