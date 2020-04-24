Derece İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Santigrat (°) Derece İşareti Yapımı

Farklı yöntemleri kullanmak suretiyle (°) işaretini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak en sık kullanılan kısa yol üzerinden bunu gerçekleştirmek adına, alt+0176 tuş kombinasyonunu gerçekleştirmeniz yeterlidir. Burada unutmamanız gereken bu yöntem sadece 10 tuşlu sayısal rakamlar üzerinden gerçekleşir.



Derece İşareti Nasıl Yapılır?



Derece işaretini kolaylıkla ve kısa yol üzerinden yapabilirsiniz. Bunu sağlamak için alt+0176 tuşlarına aynı anda basabilirsiniz. Tabii rakamlar konusunda klavyenin sağ tarafında bulunan ve yalnızca (num lock) ile çalışan rakamlar değerlendirilmelidir.



Bilgisayar Klavyesi ile Santigrat (°) Derece İşareti Yapımı,



Kısa yol ile beraber ayrıca bilgisayar klavyesi üzerinde santigrat (°) işareti konusunda farklı yolları kullanabilirsiniz.



- Word üzerinde ekle= simge kısmına giriş yaparak,

- Diğer simgeleri seçerek,

- Yazı tipi üzerinden açılan menüyü kullanarak,



Bu yollar kapsamında rahatlıkla farklı yerlerde kullanabileceğiniz (°) santigrat derece işaretini gerçekleştirmeniz mümkün.