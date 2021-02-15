Dev bataryasıyla Samsung F62 tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung, orta ve giriş seviyesi telefonlara olan ilgisini her geçen gün pekiştiriyor. Bunun akabinde yeni tanıttığı Samsung F62 modeli, özellikleriyle dikkat çekti. Amiral gemisi telefonlara oranla çok daha uygun fiyatlı olarak lanse edilen telefonun ekran tarafında karşımıza 6.7 inç Süper AMOLED Plus, Infinitiy-O tasarımı çıkıyor.

Telefonun ekranı tarafında ise karşımıza Gorilla Glass 3 Plus çıkıyor. 32 Megapiksel bir kamera yerleştirilen telefonda arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Arka tarafta bizleri 5 Megapiksel makro kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera 64 Megapiksel ana kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü karşılıyor.

7.000 mAh dev bataryası bulunuyor

Samsung F62 gücünü Exynos 9825 işlemcisinden alıyor ve buna ek olarak 6/8 GB olmak üzere iki RAM seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Depolama alanı olarak 128 GB tercih edilen telefonda en dikkat çeken detay şüphesiz 7.000 mAh batarya oluyor. Telefonun bu dev bataryası mobil oyun deneyimini artıracakken aynı zamanda sosyal medyada gezinme süresinde de anlamlı bir artış sağlayacak.

Telefonun 6 GB RAM versiyonu 330 dolardan satışa sunuluyorken, 8 GB RAM'li versiyonu 360 dolardan kullanıcıyla buluşuyor. İlk etapta Hindistan'da satışa çıkan telefonun ilerleyen günlerde küresel pazara da açılması bekleniyor.